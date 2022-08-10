莎蓮娜威廉絲宣布退役 一眾球手紛紛致敬（第二版）

美國女子網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）已逾一年未贏波，近日出賽終於開齋。「細威」賽後發表「熱愛網球，但不能永遠參加」等言論，外界猜測她暗示即將退役。結果，「細威」同日宣布，9月完成美國公開賽後將會退役。不少名人紛紛向「細威」致敬，包括美國70年代傳奇女網球手金夫人等。

（第二版更新球手致敬）

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現年78歲的女子網球傳奇「金夫人」（Billie Jean King）表示，「細威」將會成為網球運動中最偉大的球員。她讚揚「細威」激發新一代球員及球迷，並提升了網球運動的知名度，永遠不會被世人忘記。

美國男子網壇傳奇名將John McEnroe接受美媒採訪時亦指，「細威」已成為一個偶像，其地位和被稱為「籃球之神」Michael Jordan（米高佐敦）等同，已在美國社會中獲得她應有的地位，理應可以做她自己想做的事情。

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現時世界排名第11位的美國女子網球小將Coco Gauff表示，自己從小觀看「細威」比賽，正是對方啟發自己開始打網球。她指網球以前是一項以白人為主的運動，但看到「細威」比賽，令她相信自己亦能稱霸。

「細威」先後23次贏得大滿貫錦標，為歷來贏得最多大滿貫的球手，但對上一個大滿貫錦標已是2017年，而且自去年底起，她已連續缺席大滿貫賽事，今年6月更在溫布頓公開賽首圈止步。

「細威」坦言，自己並不喜歡「退役」（retirement）這個用辭，倒不如用「進化」（evolution）這個字眼來形容自己下一步更好。她表示，自己決定「演變」及離開網球壇，去做其他自己認為重要的事。

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「細威」周二在加拿大網球公開賽上，對陣西班牙球手Nuria Parrizas-Diaz，結果以兩盤直落取勝，為她約14個月以來首次在女單賽事獲勝。

下月將會41歲的「細威」出席賽後記者會時，被問及重返球場的動力，她表示感覺就像隧道的盡頭有一道光，現時自己正愈來愈接近，已經迫不及待到達終點（can't wait to get to that light）。對於所提及的光，「細威」表示是自由。

「細威」同時表示，自己熱愛打網球，但明白無可能永遠打下去（I can't do this forever）。有時候只能盡力並享受當刻，盡你所能。

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退役消息一出，不少網民紛紛在社交平台上表示震驚及不捨。有粉絲直言，雖然明白她不可能永遠打網球，但對「細威」光明的言論感到恐懼。亦有粉絲直呼，「莎蓮娜，離開那道光」（stay away from the light Serena！）

但亦有粉絲表示支持，指「細威」已為大眾帶來逾20年的出色表現，已成為一眾球手目標，現時可以休息，專注於自身及家庭。

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責任編輯：李俊儀