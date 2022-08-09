【著數優惠】美食博覽11/8周四開鑼 十大$1快閃優惠先睹爲快

由香港貿發局主辦的美食博覽，本周四（8月11日) 在香港會議展覽中心揭幕，並分為「公眾館」 (開放日期：8月11至15日)、「尊貴美食區」 (開放日期：8月11至14日) 以及「貿易區」 (開放日期：8月11至13日) 三部分，展示環球特色餐飲美食。博覽特別集合十大1元快閃優惠，讓大家先睹爲快、作好準備，把握五天展期入場盡情選購心水美食。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

適逢第二階段電子消費券剛於早前發放，貿發局積極鼓勵參展商採用電子支付系統，獲取更多商機，當中九成展商支援至少一項電子消費券支付方式，方便市民於會場內使用消費券購物。大會為公衆帶來多項限時優惠，包括各式至抵價美食佳餚。

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快閃1元優惠一：安記海味1元「鮑魚當入樽」 (展位：1C-D10)

美食博覽首日(11日)，迎來50周年的安記海味將舉行「鮑魚當入樽」活動，頭10位入場人士即可參與。參加人士將分為五組，每二人一隊。最快把50隻鮑魚模型投入指定籃球架的組別，即可獲得300罐即食鮑魚系列，包括安記金牌溏心鮑魚、安記金蠔溏心鮑魚、安記花膠溏心鮑魚、安記鮑魚花膠佛跳牆、安記紅燒鮑汁花膠，其餘參賽者亦可每人獲得50罐即食鮑魚系列作安慰獎。

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快閃1元優惠二：冠華食品「冠冠滋味包 」 (展位：1C-D32)

冠華食品將在8月11日上午11時以1元搶購價發售「冠冠滋味包」，各式迷你包裝零食，懷舊風情十足，包括果仁、乾果、涼果、脆口零食，方便攜帶又迎合不同口味。



快閃1元優惠三：一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 (展位：1D-A18)

馬來西亞品牌一個不榴將於美食博覽首次發售多款產品，包括真正樹上熟貓山王冰皮月餅及果肉。展商高格行將於8月11至13日以$1發售兩入裝貓山王榴槤冰皮月餅，每日限量30盒。



適逢一斤果醋今年25周年，於展商高格行消費的顧客更可以1元購買一斤果醋500mL裝醇釀蘋果醋；亦可選購300克裝哈美獅秘製薑汁蝦子麵 。兩款優惠皆為8月11日至13日限定，名額各30個。

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快閃1元優惠四：樂婷媽媽鮑魚雞煲 (展位：1B-A27)

本地健康急凍即食雞煲品牌樂婷媽媽以無添加激素雞配合自家秘製醬汁製作出香港人口味雞煲，今次美食博覽推出分量十足的$1鮑魚雞煲，展會期間每日下午一時限量推出10個。



快閃$1優惠五：壽桃鮑魚麵、長壽麵線禮盒 (展位：1E-A02)

壽桃牌將在每天開場帶來快閃1元優惠，包括壽桃鮑魚麵禮盒 (12個裝) 及長壽麵線禮盒 (滋補當歸湯味)，每日限量100份，先到先得。



快閃1元優惠六：增量韓國泡菜大王水餃(展位：1B-A28)

香港源生股份有限公司推出1元泡菜大王水餃增量裝，一包分量重達1,050克。於展位消費後更可參加Facebook抽獎活動，有機會免費獲得香港沙田凱悅酒店推出KAKAO Friends Happy Moment With Friends主題套房住宿體驗，價值約$2,500，切勿錯過。

快閃1元優惠七：精選JD#脆格 (展位：1D-B27)

歐洲食品有限公司將在展期帶來歐陸風味，展期每天首20名顧客可以1元搶購JD#脆格(精選)一件，同時亦可以20元換購原價78元的80克裝意大利馬素尼蘑菇松露醬一件。

快閃1元優惠八：巴西豬手粒 (展位：1A-C11)

香港飲食聯盟將於美食博覽「公衆館」設「BNFC美食一條街」，提供各國及本地多樣食材及美食。其中Gooday Productions Limited攤位將以$1發售原價25元的800克裝巴西豬手粒，每日限量100包。



快閃1元優惠九：VIAGGIO咖啡膠囊 (展位：1B-E18)

東聯科技有限公司帶來Nespresso膠囊咖啡機適用的西班牙VIAGGIO咖啡膠囊，兩個尺寸共有12種口味。顧客可以在展覽期間到攤位以1元購買指定盒裝膠囊，每天限量30盒。



快閃1元優惠十：營仔即食飯盒 (展位：1C-A12)

復興(香港)貿易有限公司在展會期間每日下午一時及六時，會以1元優惠價出售營仔即食系列飯盒，包括「營仔巴東牛肉飯」及「營仔巴東牛肉黃薑飯」，在家輕鬆享受東南亞風味美食。

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多買多賞大抽獎送出豐富禮品 「8月食．住．買」盡享各種精彩優惠

展會期間每日會舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括五星級酒店住宿套票、護膚產品、各式美食及健康用品等。只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次，消費愈多，中獎機會愈大。



另外，大會繼續推出「8月食．住．買」網頁，讓大眾緊貼最新的購物資訊及各種快閃優惠。大家可預先下載近200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。「8月食．住．買」網址：https://ecoupon.hktdc.com/food/

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

各項展覽開放日期及時間：

日期 美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽： 8月11日至15日（星期四至星期一） 美食博覽「尊貴美食區」： 8月11日至14日（星期四至星期日） 美食博覽「貿易區」及香港國際茶展： 8月11日至13日（星期四至星期六） 時間 8月11日 至14日：上午10時至晚上10時 （美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束） 8月15日：上午10時至下午6時 地點 香港會議展覽中心 票價 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元 「上午進場票」 優惠：8月11、12及15日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）



備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」





「晚間進場票」 優惠：8月11、12、13及14日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）



備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」





傷健人士票價 ： 港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）



備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）





訪港人士票價 ： 港幣20元（「尊貴美食區」套票為30元）



備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票





3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場 購票方法 門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售

電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售 美食博覽 hkfoodexpo.hktdc.com/tc 家電．家品．博覽 homedelights.hktdc.com/tc 美與健生活博覽 hkbeautyexpo.hktdc.com/tc 香港國際茶展 hkteafair.hktdc.com/tc 國際現代化中醫藥及健康產品會議 i cmcm.hktdc.com/tc 「8月食．住．買」 ecoupon.hktdc.com/food/ 衞生措施及健康資訊 https://bit.ly/3OqB0OA

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記者：陳詠妍