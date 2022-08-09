Whatsapp即將有更新 用戶可以「安靜」離開群組

通訊軟件Whatsapp早已成為港人生活一部分，日常溝通至工作亦會用到。Whatsapp在即將推出的更新中，容許用戶在使用時有更多彈性及私隱，如可以在不通報群組全體的情況下悄然離開。

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerburg）周二（9日）公布Whatsapp更新內容，包括允許用戶在不需要知會群組所有人的情況下離開，揀選可以看到是否上線的對象及禁止截圖「閱後即焚」（view once）的訊息。

三大新功能

朱克伯格表示，公司致力尋求新方法保護用戶的訊息安全，並力求讓訊息如面對面溝通，保持私隱及安全度。據悉，Whatsapp將舉行全球化宣傳活動，宣揚軟件著重個人私隱，新功能屆時將隨之推出。

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Whatsapp產品部主管Ami Vora表示，軟件致力建立不同功能，希望讓用戶可以更好控制訊息，以及管理個人私隱。Vora指過去Whatsapp加入各類功能保障通訊安全，新功能亦維持公司一貫保持訊息私人化的承諾，新宣傳亦會教授用戶如何在通訊中保護私隱。

現有功能下，用戶離開時群組會出現相關訊息通報所有人。但更新後，只會群組管理員會見到用戶離開的訊息。現時其他人能看到用戶上線，更新後則只有用戶指定的對象能夠知道相關資訊。

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責任編輯：吳漢培