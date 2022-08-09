  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Whatsapp即將有更新 用戶可以「安靜」離開群組

環球社會熱點 18:15 2022/08/09

分享：

分享：

通訊軟件Whatsapp早已成為港人生活一部分，日常溝通至工作亦會用到。Whatsapp在即將推出的更新中，容許用戶在使用時有更多彈性及私隱，如可以在不通報群組全體的情況下悄然離開。

居港15年助產士返英途中離世 東涌街坊發文悼念 【下一頁】

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerburg）周二（9日）公布Whatsapp更新內容，包括允許用戶在不需要知會群組所有人的情況下離開，揀選可以看到是否上線的對象及禁止截圖「閱後即焚」（view once）的訊息。

三大新功能

朱克伯格表示，公司致力尋求新方法保護用戶的訊息安全，並力求讓訊息如面對面溝通，保持私隱及安全度。據悉，Whatsapp將舉行全球化宣傳活動，宣揚軟件著重個人私隱，新功能屆時將隨之推出。

日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲 【下一頁】

Whatsapp產品部主管Ami Vora表示，軟件致力建立不同功能，希望讓用戶可以更好控制訊息，以及管理個人私隱。Vora指過去Whatsapp加入各類功能保障通訊安全，新功能亦維持公司一貫保持訊息私人化的承諾，新宣傳亦會教授用戶如何在通訊中保護私隱。

現有功能下，用戶離開時群組會出現相關訊息通報所有人。但更新後，只會群組管理員會見到用戶離開的訊息。現時其他人能看到用戶上線，更新後則只有用戶指定的對象能夠知道相關資訊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加
今日
【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
今日
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
今日
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺
今日
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺

你可能感興趣

【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加
今日 17:28
【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
今日 14:40
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
今日 14:11
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
網絡熱話 手機Apps 網絡保安 WhatsApp 朱克伯格 Meta

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間19:00）

下一篇文章

日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲
傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應
英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款