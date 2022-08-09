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日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲

環球社會熱點 17:51 2022/08/09

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外媒報道周二（9日）指，著名日本時裝設計師三宅一生因肝癌離世，享年84歲。三宅一生以個人名字Issey Miyake創立時裝品牌，以獨特褶皺風格而聞名，連蘋果創辦人喬布斯的標誌性高領黑色毛衣，都是出自三宅一生設計。

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日本共同社周二指，全球知名時裝設計師三宅一生上周五（5日）因肝癌離世，終年84歲，其家人已低調舉行私人葬禮。

三宅一生1938年出生於廣島長崎，他曾憶述7歲時在課室經歷廣島原爆，但因不想被標籤為「原爆倖存設計師」，故絕少重提當年事件。

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三宅一生在東京一間藝術大學就讀平面設計，畢業後先後在巴黎及紐約工作，1970年建立三宅設計工作室。

1980年後期，三宅一生利用多種物料包括塑料、金屬及紙張，成功設計具特色褶皺衣服，並開發十多個時裝系列， 連蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）的標誌性高領黑色毛衣，都是出自三宅一生之手。

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三宅一生的時裝作品貫徹「一塊布」時裝哲學，創造出極富藝術性原創理念的時裝風格，當中「一生之水」香水亦是品牌經典。因三宅一生對時裝產業的貢獻，日本政府2010年向他授予日本文化勳章。

三宅一生最為港人熟知的作品之一，要數Issey Miyake副線的Bao Bao Issey Miyake。品牌三角圖案成經典標誌，當中以側揹袋最受港人歡迎，亦是世界各地潮人最愛。

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責任編輯：郭麗明

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