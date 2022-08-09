▲ 【HSBC滙豐】彭博再發布葉劉淑儀訪問：滙豐若將總部設在香港 港府將很歡迎

彭博周二下午4時再發布香港行政會議召集人葉劉淑儀的訪問報道。近月滙豐控股HSBC （00005） 分拆亞洲業務的呼聲愈來愈高，但滙豐控股管理層企硬認為分拆計劃不可行。彭博引述葉劉淑儀指，滙豐若將總部設在香港，政府將很歡迎。

彭博今早刊出行政會議召集人葉劉淑儀的訪問，葉劉淑儀提到，內地專業人士一直要求可在取得香港永久居民權之前可取消雙重印花稅，「這是一籃子的考慮措施，政府肯定在思考」，其後財政司司長辦公室發言人否認有相關討論，葉劉也澄清，該建議只是新民黨的意見。

葉劉淑儀以香港銀行稱呼滙豐

近月滙豐主要股東中國平安 （2318） 盛傳提出分拆滙豐亞洲業務，但滙豐主席杜嘉祺及行政總裁祁耀年明確表示分拆計畫行不通，認為會為匯豐帶來重大風險，但分拆議案受到部分香港散戶支持。葉劉淑儀表示，對此事有多方面的想法（mixed views）。

葉劉淑儀接受彭博電視採訪時以俗稱「香港銀行（Hong Kong Bank）」稱呼滙豐。葉劉淑儀稱：「我想我們當然希望看到香港銀行（Hong Kong Bank）把總部設在香港。」

葉劉淑儀又表示：「很多人認為，香港銀行的大部分利潤來自香港，所以應該分拆，但香港銀行也是英國的一部分，也是西方的一部分。」

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編輯：李哲毅

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