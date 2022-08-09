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【環保購物】日本無印良品　9月實施紙袋徵費

商業 17:55 2022/08/09

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日本無印良品宣佈在9月1日開始，徵收購物紙袋費用。(無印良品圖片)

日本無印良品宣佈在9月1日開始，徵收購物紙袋費用，為每個紙袋10日圓(約港幣6角)，該企表示希望進一步削減購物袋消耗量，以及鼓勵消費者自備環保購物袋。

【香港經濟】中小企7月業務收益指數下跌至43.4　地產跌幅最大

日本無印良品早在2020年3月起淘汰塑膠袋，改為提供紙袋及鼓勵消費者自備購物袋。另一方面亦提供獎賞活動，付款時不取用購物袋的顧客，可以累積會員積分。店內環境也要有相應配合，避免出現顧客因結帳後停留在收銀處自行「入袋」的尷尬情況。

統計顯示去年約有77%會員改為自備購物袋。而香港無印良品走得更前，早在2009年政府要求實施膠袋徵費時，已經宣佈紙袋同步徵費每個5角。

除了無印良品，另一服飾牌子UNIQLO亦早已在2020年9月1日起，實施紙袋徵費，日本店舖同樣為每個紙袋收取10日圓(約港幣6角)，以減輕環境負擔及改善資源運用。

日本網民對無印良品的新措施多感失望，認為是企業削減成本的藉口，亦有意見表示要鼓勵自備購物袋，更有網民質疑，省去購物膠袋、紙袋，卻要客人另購垃圾膠袋，似乎存在環保矛盾。

【英國經濟】英國高通脹率致飼料費用急升　棄養狗隻人數大增逾5成

責任編輯:王浩賢

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