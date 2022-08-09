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【銀色債券2022】銀色債券保底息4厘　滙豐提供6免、耀才豁免10項費用　一文看清認購銀債優惠（不斷更新）

Hot Talk 18:55 2022/08/09

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【銀色債券2022】一文看清金融機構認購銀債優惠（不斷更新）

第七批銀色債券即將開售，新一批銀色債券會8月23日至9月2日接受認購，預期9月14日發行，60歲或以上可以申購。渣打率先公布，客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，耀才則提供10項費用全免優惠。本文綜合各大金融機構的銀債認購優惠，以便讀者參考。

銀色債券認購詳情【下一頁】

【更新至8月9日下午6時55分】

滙豐：豁免6項認購銀債收費　上一批銀債逾四成經網上提交

滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，滙豐並會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐指，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾40%乃透過流動或網上理財提交。

花旗：豁免7項認購銀債收費

花旗銀行推出認購優惠，客戶可以於該行分行以債券戶口形式認購，並獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。

耀才：10項費用全免

耀才表示，提供10項費用全免，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費，以及代收股息手續費，而且新舊客戶可優先認購。

渣打公布，客戶透過債券戶口認購，將獲豁免手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息及贖回到期債券5項費用

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渣打：料每人最多可獲分配20手

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍，預期認購額會較去年的銀債多15%，每人最多可獲分配20手。

相關文章：【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

編輯：陳韻妍

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