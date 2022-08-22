【銀色債券2022】銀色債券保底息4厘　富邦提供8免優惠、富途全免認購費用　一文看清認購銀債優惠（不斷更新）

▲ 【銀色債券2022】一文看清金融機構認購銀債優惠（不斷更新）

第七批銀色債券即將開售，新一批銀色債券會8月23日至9月2日接受認購，預期9月14日發行，60歲或以上可以申購。多家銀行及券商均推出各項認購銀債優惠，除豁免多項收費，部分券商更提供額外優惠。本文綜合各大金融機構的銀債認購優惠，以便讀者參考。

銀行券商銀債認購優惠

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【更新至8月22日下午3時30分】

恒生豁免7項目收費

恒生指，將豁免認購銀債的認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、存入費及轉出費，同時客戶於8月22日至9月30日，凡經網上理財渠道成功認購首次公開發售之債券（包括第七批銀色債券），或成功認購二手市場債券，即可參加大抽獎，有機會贏取Apple Store禮品卡，或超市禮券。

招商永隆豁免6項收費

由8月23日起至9月2日中午2時，經招商永隆銀行成功認購銀色債券，可享6項費用豁免優惠：手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費、提早贖回費。

富邦：豁免8項收費

經富邦認購銀色債券的客戶可享以下費用豁免：認購手續費、新股/新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費及轉出費（至其他銀行）。

富途：全免認購費用 新客符條件獎3000元、設銀債專線

富途推出全免認購費用供客戶認購銀債。另外，新客活動期開完成開戶並存入資金20萬港元，且維持日均20萬港元資產12個月，及完成月供股票或基金任務，可獲取總獎勵3000港元，當中包括1000元現金及2000 元超市禮券。

8月19日起，獲現有富途客戶邀請的新客戶，可額外獲100元現金券，倘成功邀請家中兩名60歲以上長者同時存入資金，最高可獲1200元獎賞，全家最高可獲共7400元獎賞。

此外，富途設24小時專線2523 3588，專門解答銀債疑問，並提供一對一預約線下開戶服務，讓年長投資者可以免卻電子投資的困擾。

交銀（香港）：推出7項豁免收費優惠

交銀（香港）就銀債推出7項豁免收費優惠。認購期間客戶經交銀（香港）成功認購可享認購費全免，買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用亦可獲豁免。

信銀國際：推「7免」優惠 料認購約20手或以下獲足額配發

信銀國際豁免認購銀債客戶的認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，新一批銀債發行金額增加至最多450億港元，但仍比上一批銀債超過670億港元的認購總額低，預計會出現超額認購的情況。根據去年經驗，認購13手或以下的投資者均可獲足額配發，由於今年發行金額增加最多50%，預計認購大約20手或以下，亦有機會獲足額配發。

工銀亞洲 ： 推 7 大費用豁免優惠 認購金額及人數料較過往高

8月23日起至9月2日的認購期內，合資格客戶透過工銀亞洲網上銀行或親臨分行申請認購銀色零售債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，第7批銀色債券保證息率上調至4厘， 是歷年來最高，相比現時一般港元定期息率，於市場更具吸引力， 估計今次認購金額及人數會較過往為高。

滙豐：豁免6項認購銀債收費 上一批銀債逾四成經網上提交

滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，滙豐並會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐指，以對上一批銀色債券為例，經滙豐處理的申請中，有逾40%乃透過流動或網上理財提交。

花旗：豁免7項認購銀債收費

花旗銀行推出認購優惠，客戶可以於該行分行以債券戶口形式認購，並獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。

耀才：10項費用全免

耀才表示，提供10項費用全免，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費，以及代收股息手續費，而且新舊客戶可優先認購。

渣打：料每人最多可獲分配20手

渣打公布，客戶透過債券戶口認購，將獲豁免手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息及贖回到期債券5項費用。

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍，預期認購額會較去年的銀債多15%，每人最多可獲分配20手。

上商：推出認購服務「七免」優惠

上商表示，推出認購服務「七免」優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入及轉出之費用、提前贖回費和到期贖回費。

上商零售銀行業務總監陳志偉表示，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金。鑑於近期市場波動較大，客戶於投資決策上相對較為保守，所以預計今次市場對銀色債券反應熱烈。

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編輯：陳韻妍