【巨額收購】輝瑞斥資421億元 收購罕有病治療藥廠GBT 研究罕有遺傳性疾病

復必泰新冠疫苗開發商之一的美國輝瑞藥廠（Pfizer）斥資54億美元（約421億港元），收購罕有病治療藥廠Global Blood Therapeutics（GBT）。

GBT 是一間罕有病治療藥廠，專門開發和提供罕有遺傳性疾病，如鐮狀細胞病（SCD）的治療方法，GBT 正在開發專門治療鐮狀細胞病的口服藥Oxbryta。

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此次收購將進一步增強輝瑞在稀有血液學領域 30 多年的傳統，並通過帶來專業知識和領先的產品組合和管道，從而增強輝瑞對罕有遺傳性疾病的研究。有分析員指出，這是繼輝瑞開發新冠疫苗及藥品而獲得巨額現金儲備後，集團為下一波發展進行投資部署。

輝瑞預料GBT的治療藥Oxbryta及另一研究中的新藥，將有較可觀的收入前景，或帶來年收入達30億美元。輝瑞今年疫苗相關收入預測為320億美元，新冠口服藥物收入預測為220億美元，整體年收入預測達980億至1020億美元。

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責任編輯：龍紀瑩