投資客688萬購灣仔開放式戶　上手業主4年帳蝕72萬

市場預期香港銀行最快下月加息，對樓市影響深遠。事實上，近期二手樓價已見明顯回落，但有投資者趁機入市，花688萬元購入灣仔壹嘉的開放式單位。

中原地產張永泉指，二手交投較淡靜，買家一般大膽還價，還價幅度達一成，低市價放盤較易獲承接，其中灣仔壹嘉低層B室，實用面積315平方呎，開放式間隔，望都市景，日前以688萬元易手，實用呎價約21,841元，買家是投資客。

張永泉指，壹嘉最大賣點是位於灣仔市中心，坐享名校校網，交通方便，生活配套齊備。資料顯示，原業主於2018年以760萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕72萬元，單位貶值9%。

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