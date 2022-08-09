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【分析｜煤炭股】煤炭股低位反彈　分析指高煤價持續有望提升估值

股市 17:28 2022/08/09

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除石油及天然氣外，環球各地能源價格今年均持續上升，其中煤炭作為內地主要能源消費商品，煤價今年上半年有顯著升幅，多隻煤炭股發盈喜，惟好消息消化後股價近期回落至3個月新低，隨跌勢喘定，加上市場分析睇好煤股估值，板塊或能繼續由低位反彈。

供需面持續強勁有利行業

三大煤股早前均發盈喜，指上半年受惠產品高價上升，帶動利潤同樣有顯著增長，作為煤價指標的環渤海動力煤價格指數（BSPI），上周三報每噸731元人民幣，超過5個月維持在每噸730元至740元人民幣之間，反映煤價走勢持續平穩，有利行業股份。

國泰君安指，「全球供給及國內需求」兩大核心邏輯持續在煤炭行業演繹，板塊基本面將持續強勁，而且行業盈利穩定、估值極低、煤價長期高企下，煤股估值具備大幅提升的空間，推薦中國神華 （01088） 及中煤能源 （01898）

煤炭需求持續或令煤企派高息

國際能源署在《7月煤炭市場報告》指出，今年全球煤炭消費將略有上升，預計升至近十年新高。在用煤需求仍然增長，內地經濟並未出現衰退下，預期煤炭供需偏緊格局較難改變。若煤企繼續錄得高利潤，本身現金流較多的煤企，有機會再提高派息比率，成為新一代高息股，增強投資價值。

煤炭股周二股價表現全綫向好，中國神華升3.4%，兗礦能源 （01171） 及中煤能源分別升2.7%及5.5%。

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編輯：葉志偉

港股 經濟 行業 中國 煤炭股 中煤能源（01898） 兗礦能源（01171） 中國神華（01088）

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