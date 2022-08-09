【職場熱話】00後下屬拒絕Whatsapp傾公事 上司狠批不懂人情世故 打工仔解釋「擺明不想放工後被騷擾」

有上司近日向社交網站專頁《奴工處》投稿，表示最近聘請了一個00後，並要求這位下屬加入WhatsApp群組討論公事，他婉轉地要求下屬下載WhatsApp，卻遭對方拒絕居然說「不想下載奇怪App」，樓主表示感到難以置信「現在的人沒有Whatsapp」，並狠批該下屬「為何可以這樣不懂人情世故」。

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企業員工於即時通訊軟件討論公事，已是當今職場常態，因此樓主的分享引來激烈討論。不少打工仔直指「手機為私人物品」，除非職位描述有所指明需要使用Whatsapp或其他即時通訊軟件進行工作交流，下屬此舉雖有不合作之嫌，但亦有其道理。

事實上，大量打工仔都對該名下屬的行為表示認同，「擺明唔想畀你哋放工後搵佢啦，仲問？」此外更對該上司以「人情世故」為由公審下屬不以為然。「關人情世故咩事，你公司員工守則列明要用咩」、「出部公司機畀佢叫佢Office Hour用囉。人情世故唔係咁用嘅」、「部電話係自己裝咩Apps唔到公司管」、「依家啲公司，老奉咁霸佔人哋私人時間同電話，仲覺得理所當然，係咪要逼到人要出兩部機，一部公事一部放假用？」

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另有打工仔指出，公司如果要通過網絡進行工作討論，除為員工提供手機的方案外，正式做法是通過「通訊及協同運作軟件」進行，而非使用即時通訊軟件。「正常大公司都用MS Teams啦」、「真係要傾公事咪用Teams囉」。

除此之外，不少打工仔亦表示，近年一些年輕人在選擇即時通訊軟件時，往往不會優先安裝WhatsApp，而是選擇Signal、Telegram或Line，部分與私隱原因有關，另外也可能是個人社交圈子問題，因為該名下屬也可能是出於這方面的考慮。

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責任編輯：嚴浩文