  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網數據】中國手遊商7月全球吸金逾158億　騰訊遊戲收入按月增6%再奪冠

股市 16:55 2022/08/09

分享：

分享：

【互聯網數據】中國手遊商7月全球吸金逾158億　騰訊遊戲收入按月增6%再奪冠

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，7月份中國手遊發行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，其內本期共39個中國廠商入圍全球百大手遊發行商收入榜，合計吸金超過20.3億美元（約158.34億港元），佔全球百大手遊發行商收入38.1%。

騰訊 （00700） 成為中國手遊發行商收入冠軍，亞軍為網易 （09999） 、其後為米哈遊及三七互娛。Sensor Tower稱，隨著SS19賽季開啟，騰訊《和平精英》7月收入激增23%，疊加《英雄聯盟電競經理》在7月20日上市，使得騰訊遊戲上月收入按月增長6%。

《暗黑破壞神：不朽》內地上市 網易遊戲收入按月增6.8%

網易《荒野行動》日服7月推出夏季活動，本期收入達到6月的兩倍。 7月25日，《暗黑破壞神：不朽》 在國內市場成功上市，並迅速躋身國內iOS手遊暢銷榜前三。在這兩款遊戲的帶動下，7月份網易遊戲收入按月增長6.8%。

Sensor Tower稱，儘管今年暑期檔有《英雄聯盟電競經理》、《暗黑破壞神：不朽》和《奧比島：夢想國度》等大作成功上市，但由於疫情緩解，出遊復甦，中國iOS手遊市場收入與6月基本持平，較今年4月高峰減少14%，較去年同期減少10%，這一現狀也與海外主流手遊市場在疫情后期的走勢相符。

相關文章：

【手遊股】中手游夥夢工場動畫推《夢工場聯盟》手遊　涵蓋《史力加》、《功夫熊貓》等IP

【手遊股】網易午後曾逆市倒跌3%　據指和動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版　雙方在合同條款上存分歧

【互聯網數據】中國上半年手遊總營收1105億人幣、按年跌3.7%　打機人數罕見減少

責任編輯：李哲毅

港股 遊戲 Google Play App Store 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【業績│內需股】統一企業中國上半年少賺逾27%　成本上升及疫情累毛利率跌4.7個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指全日跌42點　財政司司長辦公室澄清未有放寬物業印花稅討論及計劃　本港地產股照升（不斷更新）
【港股市況】恒指全日跌42點　財政司司長辦公室澄清未有放寬物業印花稅討論及計劃　本港地產股照升（不斷更新）
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【颱風消息】天文台：除非木蘭顯著增強或更接近本港　否則3號風球至少維持至晚上10時
【颱風消息】天文台：除非木蘭顯著增強或更接近本港　否則3號風球至少維持至晚上10時
【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」　財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場（第三版）
【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」　財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場（第三版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　iBond續穿票面值
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　iBond續穿票面值
【港元滙價】金管局今晨接約30億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1261.98億元（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接約30億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1261.98億元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款