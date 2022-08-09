▲ 【互聯網數據】中國手遊商7月全球吸金逾158億 騰訊遊戲收入按月增6%再奪冠

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，7月份中國手遊發行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，其內本期共39個中國廠商入圍全球百大手遊發行商收入榜，合計吸金超過20.3億美元（約158.34億港元），佔全球百大手遊發行商收入38.1%。

騰訊 （00700） 成為中國手遊發行商收入冠軍，亞軍為網易 （09999） 、其後為米哈遊及三七互娛。Sensor Tower稱，隨著SS19賽季開啟，騰訊《和平精英》7月收入激增23%，疊加《英雄聯盟電競經理》在7月20日上市，使得騰訊遊戲上月收入按月增長6%。

《暗黑破壞神：不朽》內地上市 網易遊戲收入按月增6.8%

網易《荒野行動》日服7月推出夏季活動，本期收入達到6月的兩倍。 7月25日，《暗黑破壞神：不朽》 在國內市場成功上市，並迅速躋身國內iOS手遊暢銷榜前三。在這兩款遊戲的帶動下，7月份網易遊戲收入按月增長6.8%。

Sensor Tower稱，儘管今年暑期檔有《英雄聯盟電競經理》、《暗黑破壞神：不朽》和《奧比島：夢想國度》等大作成功上市，但由於疫情緩解，出遊復甦，中國iOS手遊市場收入與6月基本持平，較今年4月高峰減少14%，較去年同期減少10%，這一現狀也與海外主流手遊市場在疫情后期的走勢相符。

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責任編輯：李哲毅