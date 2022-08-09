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【分析︱內房危機】內房股將迎業績期　專家料上半年核心淨利潤按年跌30%　為史上最差

股市 16:53 2022/08/09

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內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按年跌約30%，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。由於現時生存成為房企的首要任務，認為大部份房企會專注於通過4種方式管理資產負債表。

中國審計署據報大範圍調研20萬億元信託行業，要求上報高風險內房融資，看【下一頁】

銀河聯昌證券表示，預期該行覆蓋的11間內房將會公布自2000年以為最差的中期業績，估計整體的核心淨利潤將會平均按年跌28%，主因銷售疲弱及交付減少導致收入或下跌約15%，以及毛利率進一步下跌。

該行認為，相比其他內房股的核心淨利潤跌30%至50%，估計國企內房股及優質民企，如龍湖、旭輝 （00884） 、綠城中國 （03900） 或錄零增長至跌20%。同時，受累外匯損失、資產減值和資產出售損失等一次性項目後，不排除部份房企會錄得虧損。

雖然國企開發商和少數優質民企仍然能夠擴大資產負債表，但該行認為，大部份其他民企，例如合景泰富 （01813） 、雅居樂 （03383） 、時代中國 （01233） 、旭輝等，或會通過以下方式管理資產負債表，包括1）處置非核心資產、2） 削減不必要的資本支出、3） 大幅削減土地購買預算，及 4） 縮減整體公司結構。現時生存而非增長已成為房企的首要任務。

流動性問題消息仍在　購房者信心難改善

銀河聯昌證券認為，中央出台的支持政策，不單是專注於爛尾樓的交付，也需要協助解決流動性的問題，這才是振興房地產市場的關鍵，認為只要房企流動性問題的消息仍負面，相信購房者信心不會改善。

不過，基於中央出台更多支持的政策，該行對內房股持增持看法，但中期業績表現失色，將短綫拖累市場情緒，續為偏好防守性較高的國企內房，例如潤地 （01109） 、中海外 （00688） ，或是優質民企，例如龍湖 （00960） 。而若內房估值可重估，需看到下半年的銷售反彈快於預期。

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編輯：袁諾曦

中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 旭輝 港股 國企內房股 雅居樂集團（03383） 綠城中國（03900）
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