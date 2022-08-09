【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro

在香港食fine dining很少揀意大利菜，pasta之類避之則吉；二是因為意大利菜給筆者一種「傳統」的錯覺，筆者比較偏好「創新」。2021、22年出現了幾間人氣意大利餐廳，Testina、Estro、Bluhouse筆者通通試過，也很喜歡，今天就為大家介紹一下Estro。位於中環都爹利街的Estro由前8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA 澳門店的行政主廚Antimo Maria Merone掌舵，開幕後口碑極佳，十個食完十個都讚。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

好的餐廳通常有好的麵包；這裏的麵包籃由酥脆的Grissini（意式麵包棒）、外脆內軟的酸種麵包、具番茄及橄欖風味的Focaccia（佛卡夏麵包），以及意大利薄脆組成，款款口感味道各有不同，加上融入了鯷魚的牛油好吃極了，老公盛讚，笑說跟Arbor名物紫菜牛奶麵包有得「揮下」。

餐前小食精選了夏天的時令食材：以蛋黃醬及檸檬糖漿調味的意大利西瓜、以燈籠椒蓉作為餡料的脆「枕頭」、茄子番茄脆卷，及清涼的番茄汁，為精彩的晚餐揭開序幕。

第一道前菜是剁碎了的魷魚刺身，裏面內有乾坤，包着滿滿的魚子醬，鹹鮮味一湧而上；酸豆為餸菜添上一點開胃的酸味，加上杏仁奶的清香，整道菜層次複雜有致，味道balance掌控得宜。

▼ 點擊圖片放大

接着的「青口」用了廚師外婆的食譜，首先把北海道青口蒸兩分鐘，開口後釀入虎蝦、麵包、蒜頭等餡料，再用繩綁起來返蒸，青口肉嫩滑得很，與彈牙的餡料形成有趣的對比，黃番茄汁十分美味，有驚喜。

▼ 點擊圖片放大

到了pasta環節，首先上場的是Bottoni，因其形狀似粒鈕扣而命名，中間釀滿了黏韌的意大利水牛軟芝士，再加上芬芳的澳洲黑松露，一啖一粒，有點像意大利版的小籠包，creamy的蕃紅花湯汁在口中爆開，好吃！

再來也是澱粉，用來自挪威的小龍蝦配搭有嚼勁的自家製意大利粉；小龍蝦肉質鮮嫩，火候剛好。

接着仍然是pasta、pappardelle寬帶麵，配上慢煮了30小時的澳洲和牛肋肉及洋蔥汁，肉質軟腍味濃，吃到這裏，頗飽的。

主菜前還有一道魚的菜式，番茄及橄欖味濃郁，偏酸，中和了剛才狂吃麵食的膩感，可惜筆者專注於食東西忘記了影相，是筆者失職。主菜羊肉牛肉二選一；牛肉是澳洲M9和牛里脊肉，配搭日本的細蔥、大葱沙巴雍、西蘭花及鯷魚汁；羊肉則用了羊架及較濃味的里脊肉，配搭茄子、海蘆筍及羊肉汁，份量毫不吝嗇。

▼ 點擊圖片放大

甜品是朱古力，用了72％黑朱古力製作了雪葩、慕絲、蛋糕及餅乾，有點像吃不太甜但朱古力味濃很多的麥提莎，不同的口感聚在一起不但好吃，也很好看。

最後一道甜品是自家製榛子意大利雪糕，飯後美點有開心果朱古力及雲呢拿泡芙，看似簡單，但味道非常不凡，連筆者鄰座那位對飲食甚有節制而又不好甜點的先生也讚不絕口，為晚餐劃上完美句點。

總括而言，Estro是令人放心的餐廳，食物是對得起口碑及價錢的，當晚的配酒亦甚好，有趣的是，老公encore了一杯白酒，剛倒出來那杯竟然和筆者未飲完那杯的高度是一樣的，這點需要注意唷。

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！