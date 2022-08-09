【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加

歐洲受熱浪影響，英國等地方已出現乾旱現象。挪威今年南部水位較低，政府已要求首都奧斯陸居民縮短淋浴時間。挪威官員表示，當局會優先儲水再發電供應他國，並警告不排除明年春季限電可能。外界憂慮此舉或導致英國電費價格進一步增加。

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受乾旱天氣影響，今年挪威南部水庫水位非常低。當局已經要求奧斯陸（Oslo）民眾，縮減淋浴時間及刷牙時關水龍頭。挪威石油及能源部長奧斯蘭（Terje Aasland）周一（8日）於國會表示，當水位低於季節性存量時，增加水庫儲存量將優先於發電。

外界料此舉將影響荷蘭及德國等，依賴挪威廉價水力發電供應的國家，而英國約5%電力亦從挪威入口。奧斯蘭表示，當地南部電力產量已較去年減少18%，西南部上周產量更跌至今年最低位。

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奧斯蘭承認，或會令當地電費價格升至歷史新高，當局亦不能排除明年春季限電可能，但強調機率非常低。他指，今年冬季不會對民眾實施限電，但或會在明年4至5月發生，商戶將首先受影響。

英國咨詢公司Aurora Energy Research表示，若挪威削減電力供應，或進一步推高英國電力價格，但不太可能危及供應。但受俄烏戰爭影響，英國能源咨詢公司Cornwall Insight 分析指，英國能源賬單將在10月時升至3,615英鎊（約3.4萬港元），並在明年初升至4,000英鎊（約3.8萬港元）。

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責任編輯：李俊儀