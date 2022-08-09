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【業績｜公路股】越秀交通基建上半年少賺37%、中期息減半至10港仙　路費收入及車流量6月已回穩

股市 19:49 2022/08/09

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【業績｜公路股】越秀交通基建上半年少賺37%、中期息減半至10港仙　路費收入及車流量6月已回穩

越秀交通基建 （01052） 上半年股東應佔溢利2.95億元（人民幣，下同），按年減少36.9%；收入下跌11.8%至16.16億元；中期息大減50%至10港仙。

以業務劃分，路費收入15.69億元，按年少12.8%；其他路費營運收入235.6萬元；按年少54.7%；來自服務區及油站收入倒退24.1%至1757.7萬元；委託公路管理及建築服務項目收入為1170.9萬元及1458.3萬元。

主力發展廣洲北二環改擴建計劃

越秀交通基建管理層指出，6月旗下項目日均收費車流量及路費收入已回穩，分別按年增長20.9%和4.4%，下半年有信心持續回穩。管理層稱，目前主力發展廣洲北二環改擴建計劃，廣東省政府要求該項目明年全面動工，有關工程方案已遞交交通部審批，整體工程方案及造價已定。

越秀交通基建：境內融資成本較低

越秀交通基建上半年資產負債比率按年下跌0.2個百分點至59.2%，集團指，目前以境內融資為主，佔94.1%，只有少數境外融資。集團於境內將抓住降息市場條件，發行更多公司債、中期票據及超短期融資，以人民幣融資為主的成本比較低，整體加權平均利率按年下跌23個基點至3.78厘。

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 越秀交通基建（01052）

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