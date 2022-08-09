▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴上季員工減少逾9200名 今年來員工少逾萬人

中美科技企業近年大舉擴軍，但近期多家科企揚言減慢招聘，甚至傳出裁員。阿里巴巴 （09988） 截至6月底止季度，員工減少9241人，反映阿里巴巴在通脹、材料成本上升及政治緊張局勢下，嚴控支出。阿里巴巴在今年1至3月員工減少4375人後，員工人數再度減少，截至6月底，阿里巴巴員工人數約245,700人。

另一中資科技巨頭騰訊 （00700） 尚未公布6月底員工數目，而據公司首季業績披露，騰訊3月底有116,213名僱員，較去年底單季多3,442人，但較前三季增加23,543名員工（每季約7800人），擴軍速度明顯減慢。

美資科企方面，蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及Meta（美：META）等美國公司亦減慢招聘步伐，亞馬遜（美：AMZN）已裁減約10萬個職位。

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編輯：陳韻妍