【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘

財政司司長在2022至23年度《財政預算案》公布，政府會於本年度發行銀色債券。政府今日（9日）公布第7批銀色債券詳情，第7批銀色債券的目標發行額為350億港元，政府稱將視乎市場情況，將發行額酌情提高至最多450億港元。

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銀色債券的認購期由8月23日早上9時開始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行，和27間指定證券經紀認購債券。



是次發行的銀色債券認購價為每手1萬港元，年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4厘，比去年8月發行的第6批銀色債券的最低息率3.5厘更高。

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2023年或之前年滿60歲（即1963年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

銀色債券不設二手市場，投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

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