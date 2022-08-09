  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘

理財智慧 17:12 2022/08/09

分享：

分享：

財政司司長在2022至23年度《財政預算案》公布，政府會於本年度發行銀色債券。政府今日（9日）公布第7批銀色債券詳情，第7批銀色債券的目標發行額為350億港元，政府稱將視乎市場情況，將發行額酌情提高至最多450億港元。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

銀色債券的認購期由8月23日早上9時開始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行，和27間指定證券經紀認購債券。
 
是次發行的銀色債券認購價為每手1萬港元，年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4厘，比去年8月發行的第6批銀色債券的最低息率3.5厘更高。

平安證券料港股已盡顯頹勢  本月可留意10大金股【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

2023年或之前年滿60歲（即1963年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

銀色債券不設二手市場，投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

經濟 債券 贖回 通脹 銀色債券 香港 財政預算案 銀行 財政司

上一篇文章

投資客688萬購灣仔開放式戶　上手業主4年帳蝕72萬

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款