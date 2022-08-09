【本港經濟】東亞下調本港GDP預測 料今年僅升0.2%

▲ 專家料本港今年GDP跌1.7%至升1%。

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本周五（8月12日）政府將正式公布本港經修訂的GDP數據，市場聚焦官方下調今年全年的經濟增長預測。綜合一眾專家的最新預估，東亞 （00023） 及大新 （02356） 齊料，今年GDP微升0.2%，花旗料升0.5%，上商料升0.6%，星展最進取，估計錄得1%升幅。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄回應本報查詢表示，第2季香港經濟增長數據公布後，該行下調了今年經濟增長預測，由1.2%降至0.2%，因為外圍經濟前景轉淡、央行加快收緊貨幣政策，以及上半年經濟活動遜於預期。

蔡永雄又說，雖然內地生產及貿易活動逐步恢復，未來出口行業仍面臨不少挑戰，包括供應鏈受阻、能源和食品供應不穩、通脹壓力高企，以及主要央行加快收緊貨幣政策等。與此同時，加息周期即將展開，金融環境將漸趨緊絀，或會打擊投資氣氛。

蔡永雄補充，另一方面，受惠於8月發放的第2輪消費券，以及就業市場持續改善，預期下半年本地經濟復甦步伐或會加快，惟仍會受制於疫情和防疫措施放寬的步伐，預期全年經濟將錄得輕微增長。消費者物價指數（CPI）方面，預料今年為1.7%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，剛把今年香港全年經濟增長預測調低1個百分點、至0.5%。上商研究部主管林俊泓估計微升0.6%。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，本港經濟於第一季見底，雖然第二季按年同比仍然錄得收縮，但以按季環比計算，相信將繼續逐步改善，失業率下跌。

然而，卓亮說，下半年外圍經濟將顯著轉弱，影響出口表現。香港經濟復甦靠本地經濟活動正常化及私人消費帶動，動力或相對溫和。全年GDP增長預測為0.5%至1%。如果對内地及海外通關上取得進展，2023及24年增長均有機會達到3%以上。星展香港經濟師謝家曦最樂觀，料升1%。

華僑永亨經濟師姜靜指，根據預估數字，香港第二季度的實際生產總值收縮1.4%，延續首季度的跌幅（第一季度同比收縮3.9%）。受多重利淡消息影響，包括全球經濟前景惡化、地緣政治緊張局勢持續、主要央行大幅加息，以及內地疫情的不確定性。外部需求顯著萎縮，而內需大致保持堅挺。鑑於不利因素可能會持續到下半年，香港的增長前景惡化，已將全年GDP下調至負增長0.4%。

外資大行則普遍看淡，預期今年全年本港經濟仍陷負增長，總商會及高盛齊料下跌0.5%，摩通料跌0.7%，野村料跌1%，大和最悲觀，相信收縮1.7%。

財政司司長陳茂波於本周日在網誌透露，上半年本港GDP合計實質負增長2.7%。政府於5月13日公布首季經濟收縮4%，同時下調全年GDP預測，從原本升2%到3.5%，調低至僅升1%至2%。財爺日前多次放風，將再作下調。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪