【騰訊700】騰訊發布 第二代四足機械人Max

騰訊(00700)正式發布第二代四足機械人「Max」，該機械人由騰訊Robotics X實驗室自研，依托於機器人視覺定位、地形識別、全向六自由度運動規劃、高精度模型預測控制等技術，Max能夠識別複雜地形，並實時規劃步伐，避免打滑及摔倒等風險。騰訊在微信公眾號上表示，Max略懂梅花樁，能夠在梅花樁上完成旋轉踏步、單樁跳躍、雙輪站立等高難度動作，過樁速度達到第一代機器人的4倍。騰訊全日收報298元，跌0.4%。



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騰訊表示，Max技術得到驗證，也就意味著未來這些技術將被運用到各個場景中去：比如視覺定位技術，可以運用到無人機和自動駕駛等場景，輔助機器做出前行決策；比如地形識別技術，可以運用到一些極端的災害場景中，翻越障礙，替代人類去做些非常危險的工作；比如運動規劃與控制技術，可以用到其它機器人的開發與應用。

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