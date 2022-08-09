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【酒店檢疫3+4】Trip.com：往香港航班訂單按日急飆近2.5倍　香港出境機票訂單大增176%

股市 16:16 2022/08/09

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【酒店檢疫3+4】Trip.com：往香港航班訂單按日急飆近2.5倍　香港出境機票訂單大增176%

香港放寬入境檢疫隔離安排，周五（8月12日）起，由7日酒店檢疫隔離，調整改3天酒店檢疫及4天家居醫學監測。攜程集團 （09961） 旗下酒店旅遊預訂平台Trip.com稱，平台上，前往香港的航班訂單較前一日錄得249%的增長，瀏覽入境航班的用戶數量幾乎翻倍。

Trip.com又稱，香港出境航班訂單則也較前日增加176%，瀏覽出境航班的香港用戶增加184%。該等數據顯示，3+4的模式確定後，香港用戶正急不迫待地重新踏上旅途，而這亦再次增強了平台對旅遊業的信心。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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【酒店檢疫3+4】Trip.com：檢疫酒店預訂自動調整至3晚、其他會退款　國泰：冀可行情況下取消所有機組人員及旅客限制

【電子消費券2022】Trip.com夥Mastercard 8.7 推酒店及門票優惠　5星酒店連稅低至888元、酒店自助餐買1送1（附詳情）

【攜程9961】旅遊平台Trip.com：亞洲旅遊業反彈強勁　新加坡最受亞太用戶青睞　泰國總預訂量按年增兩倍

責任編輯：李哲毅

港股 機票 酒店 攜程集團－S（09961）
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