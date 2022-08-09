▲ 【酒店檢疫3+4】Trip.com：往香港航班訂單按日急飆近2.5倍 香港出境機票訂單大增176%

香港放寬入境檢疫隔離安排，周五（8月12日）起，由7日酒店檢疫隔離，調整改3天酒店檢疫及4天家居醫學監測。攜程集團 （09961） 旗下酒店旅遊預訂平台Trip.com稱，平台上，前往香港的航班訂單較前一日錄得249%的增長，瀏覽入境航班的用戶數量幾乎翻倍。

Trip.com又稱，香港出境航班訂單則也較前日增加176%，瀏覽出境航班的香港用戶增加184%。該等數據顯示，3+4的模式確定後，香港用戶正急不迫待地重新踏上旅途，而這亦再次增強了平台對旅遊業的信心。

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責任編輯：李哲毅