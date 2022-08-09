  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

居港15年助產士返英途中離世 東涌街坊發文悼念

環球社會熱點 16:40 2022/08/09

分享：

分享：

一名在香港生活15年的英國女助產士早前與家人返回英國，打算展開新生活。飛行途中家人發現她在睡夢中離世，飛機在德國法蘭克福機場降落前，兩名傷心的子女伴屍足足8小時，更無法即時在當地領回遺體。

《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影 【下一頁】

香港生活逾15年的助產士Helen Rhodes，與丈夫Simon 及兩名子女居住東涌。Helen一家最近決定返回英國展開新生活，上周五（5日）乘搭航班飛往英國。在起飛數小時後，子女發現母親Helen沒有呼吸，經過搶救後仍回天乏術，估計是在睡夢中離世。

由於飛機無法即時降落，Helen遺體一直放在座位上，傷心的子女無奈要伴屍8小時，直至航班在德國法蘭克福機場降落。根據德國規定，Helen遺體必須留在當地，她的丈夫及兩名年幼子女惟有將遺體卸下，繼續轉機返回英國。

Helen好友Jayne Jeje於眾籌網站GoFundMe為其家人籌措奔喪及運送遺體費用。Jayne在網站表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，Helen從未有機會探望英國家人，她期待與家人在當地展開新生活，沒料到如今已天人永隔。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

南韓首爾暴雨釀最少7死 地鐵樓梯變身瀑布 【下一頁】

Jayne形容Helen是東涌社區的核心居民，幾乎每隔數步就有街坊與她打招呼，亦是組織「東涌媽媽會」早期成員之一。Helen運用其醫學知識樂於助人，為超過200名婦女解答問題。

Jayne對Helen離世感到悲傷及震驚，事件對她的家人造成極大創傷，希望是次籌款活動能向這位受人敬愛、感動港英兩地的朋友表達敬意。網站至今有逾5百多人捐款，達成20,000 英鎊（18.9萬港元）籌款目標。

Facebook專頁「Tung Chung Tower Communities」管理員Andrew Spires證實Helen離世消息，發文悼念及讚揚她是充分愛心、慷慨及體貼的人。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
今日
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食
今日
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
今日
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
今日
【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺
今日
澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺

你可能感興趣

英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
今日 13:07
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食
今日 15:17
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
今日 14:40
【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面
網絡熱話 香港 東涌 英國 Facebook

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間17:00）

下一篇文章

南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應
英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間17:00）
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲
傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款