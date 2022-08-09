居港15年助產士返英途中離世 東涌街坊發文悼念

一名在香港生活15年的英國女助產士早前與家人返回英國，打算展開新生活。飛行途中家人發現她在睡夢中離世，飛機在德國法蘭克福機場降落前，兩名傷心的子女伴屍足足8小時，更無法即時在當地領回遺體。

《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影 【下一頁】

香港生活逾15年的助產士Helen Rhodes，與丈夫Simon 及兩名子女居住東涌。Helen一家最近決定返回英國展開新生活，上周五（5日）乘搭航班飛往英國。在起飛數小時後，子女發現母親Helen沒有呼吸，經過搶救後仍回天乏術，估計是在睡夢中離世。

由於飛機無法即時降落，Helen遺體一直放在座位上，傷心的子女無奈要伴屍8小時，直至航班在德國法蘭克福機場降落。根據德國規定，Helen遺體必須留在當地，她的丈夫及兩名年幼子女惟有將遺體卸下，繼續轉機返回英國。

Helen好友Jayne Jeje於眾籌網站GoFundMe為其家人籌措奔喪及運送遺體費用。Jayne在網站表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，Helen從未有機會探望英國家人，她期待與家人在當地展開新生活，沒料到如今已天人永隔。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

南韓首爾暴雨釀最少7死 地鐵樓梯變身瀑布 【下一頁】

Jayne形容Helen是東涌社區的核心居民，幾乎每隔數步就有街坊與她打招呼，亦是組織「東涌媽媽會」早期成員之一。Helen運用其醫學知識樂於助人，為超過200名婦女解答問題。

Jayne對Helen離世感到悲傷及震驚，事件對她的家人造成極大創傷，希望是次籌款活動能向這位受人敬愛、感動港英兩地的朋友表達敬意。網站至今有逾5百多人捐款，達成20,000 英鎊（18.9萬港元）籌款目標。

Facebook專頁「Tung Chung Tower Communities」管理員Andrew Spires證實Helen離世消息，發文悼念及讚揚她是充分愛心、慷慨及體貼的人。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明