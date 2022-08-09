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【香港經濟】中小企7月業務收益指數下跌至43.4　地產跌幅最大

商業 16:34 2022/08/09

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由於外圍環境惡化，及本地新冠病毒確診數字上升，7月中小企的整體營商氣氛進一步轉弱。（資料圖片）

政府統計處發表7月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，業務收益的現時動向指數由6月的46.3，下跌至43.4。

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中小企未來一個月（即今年8月）的業務收益展望動向指數為48.0。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在7月較上月亦錄得跌幅，特別是地產業（從48.2下跌至42.5）及進出口貿易業（從46.3下跌至41.1）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數亦從6月的47.4，下跌至7月的43.1，而8月的新訂單展望動向指數為46.9。

政府發言人表示，由於外圍環境惡化，及本地新冠病毒確診數字上升，7月中小企的整體營商氣氛進一步轉弱。大部分受訪行業的營商氣氛轉差，尤其是地產和進出口貿易業。對下一個月業務狀況的預期下降至收縮區域。整體就業情緒亦輕微回軟。

發言人續指，環球經濟前景惡化，及主要央行加大力度收緊貨幣政策，將繼續對營商氣氛構成壓力，特別是外向型行業。然而，第二階段消費券計劃應會為與消費相關行業提供支持，儘管它們的業務情況亦將視乎本地疫情發展以及金融狀況。

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責任編輯：葉泳珊

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