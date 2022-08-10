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【緣份到了@iM網欄】為什麼說農曆七月十五不是鬼節，而是「佛喜日」？

名人薈萃 10:03 2022/08/10

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傳說農曆七月十五這一天地獄門大開，所有的鬼魂都可以到陽間來走走，享受美食收受「錢財」，街上就會有人按照舊俗燒街衣。

恭聞南無第三世多杰羌佛的法音後，知道農曆七月十五這一天不是什麼「鬼節」，而是「佛喜日」，就是說，是佛陀最高興、最歡喜的日子。

 

據佛經記載，摩訶目犍連尊者證到神通之後，就看到自己已故母親墮到地獄受苦，心如刀割。

尊者運用神通力攝受了最美妙的世間食物，給母親送到地獄，但是他母親的嘴巴裡全都是幽冥的無名的火焰，咽喉比針還細小，食物拿過去後，卻吞不進去，而且一吃食物，那個幽冥的火焰就立刻從口中燃燒起來，劇火燃燒，不吃還沒有，一吃就燃燒。他母親痛苦無比，就在地上打滾，簡直是沒辦法形容，大聲慘叫！

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目犍連尊者雖然在世尊諸弟子當中神通第一，但他用盡辦法，始終無法救度罪根深結的母親。他就帶著沉重的心情，趕快前去請示釋迦佛陀。

釋迦佛陀告訴尊者，他的母親因為在生之時，謗佛謗僧，不信因果正法，貪瞋邪惡，戲弄眾生罪根深結，所以受此苦報。是沒有辦法躲掉的。

要解救母親的方法就是三天三夜滅盡一切雜念，發無上的菩提心，一心不亂地持誦佛號。你還要發最大的心，用你的神通力，以上妙飲食，百味五果，衣服臥具，醫藥等等，供養十方所有的聖僧，然後，僧眾和目犍連尊者共同來修法的共業。

由於目犍連尊者的虔誠，這時候虛空響起了明亮的聲音和顫動，尊者一心不亂的觀想所有的眾生和他的母親同時脫離這個苦難，「轟」一聲響亮，整個地獄鐵圍城就爆炸了，全部化為粉碎，尊者的母親和地獄裡面無量的眾生同時得到加持，都得渡了。

此時，釋迦佛陀非常的高興，所以就把七月十五日，稱為「佛喜日」，就是佛陀高興歡喜的日子。

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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