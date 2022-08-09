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【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬

股樓投資 17:24 2022/08/09

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有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城再錄蝕讓成交，中原地產趙鴻運說，太古城天山閣高層F室，實用面積536平方呎，兩房間隔，向南，廳望西灣河街景，房望內園景，有雅緻裝修，數月前以1,150萬元放盤，終減價200萬元，以950萬元易手，實用呎價約17,724元。

據了解，原業主因打算移民，所以賣樓。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。

    點擊圖片放大
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趙鴻運說，原業主於2019年3月以1,030萬元買入單位，持貨3年多，現帳面蝕80萬元，若將厘印費，佣金及裝修費等計算在內，料虧損逾150萬元。

延伸閱讀【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 太古城 中原地產

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