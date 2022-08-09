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【高息股】太古地產首度投資深圳 開設居舍系列酒店

股樓投資 19:15 2022/08/09

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太古地產(01972) 首次投資深圳。集團宣布旗下太古酒店將於2025年在大灣區開設酒店，拓展酒店管理業務。酒店位處深圳灣中心地帶，為公司旗下「居舍系列」品牌酒店。太古地產全日上升0.1%收報18.86元。

【騰訊700】騰訊發布 第二代四足機械人Max  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

新酒店預計於 2025 年開業，提供115間客房和44間服務式公寓。該酒店是一個高端綜合發展項目的主要組成部分，項目還包括甲級辦公樓和活動及展覽中心。發展項目毗連深圳灣大橋等城市主幹道，離深圳灣和前海合作區僅五分鐘車程。太古地產行政總裁彭國邦表示，大灣區發展潛力巨大，深圳是大灣區內發展最迅速的城市之一，很高興可以把酒店品牌引進深圳。

較早前，太古地產亦宣布首次於東京涉谷，投資酒店項目。集團今年初宣佈計劃在未來十年投資超過港幣1,000億元，在香港、中國內地和東南亞發展一系列新項目，當中一半資金投放於中國內地市場，並以一線及新一線城市的零售主導綜合發展項目為重點，預期未來十年，公司應佔中國內地物業組合的總樓面面積將增加一倍。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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