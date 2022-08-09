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【內房危機】中國審計署據報大範圍調研20萬億元信託行業　要求上報高風險內房融資

股市 16:06 2022/08/09

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【內房危機】中國審計署據報大面積調研20萬億元信託行業　要求上報高風險內房融資

內房企業債務危機久未平息，外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元（人民幣，下同）的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。報道指，內房債務違約風險不斷，令當局關注信託行業對內房企業融資，加強監管影子銀行。

彭博引述消息指，中國審計署要求被調研的信託公司上報高風險地產融資項目，以及下一步的處置計畫。消息預計審計署完成調研後，將向中國高層提交報告，並可能成為決定行業下一步發展方向的重要決策依據。

知情人士稱，審計署的檢查仍在進行中，目前尚未得出任何結論。目前，未有信託公司承認有關安排。

內地房地產投資金額龐大，向來是信託公司重要的利潤來源。自多家大型內房債務告急，相關信託產品亦多次傳出兌付風險。

彭博指出，年初以來，包括中融信託、光大信託、五礦信託、平安信託、中航信託和重慶信託在內的信託公司，至少收購了逾十宗恆大等出現違約風險的地產公司的項目股權，通過變身「開發商」來尋求降低損失及化解風險。

外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效 觸發反貪調查，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 中國市場 內地物業 審計署
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