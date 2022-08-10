【內房危機】中國審計署據報大範圍調研20萬億元信託行業　內媒：非單針對內房融資、而是進行非常全面審查（第二版）

▲ 【內房危機】中國審計署據報大面積調研20萬億元信託行業 要求上報高風險內房融資

內房企業債務危機久未平息，日前外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元（人民幣，下同）的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。報道指，內房債務違約風險不斷，令當局關注信託行業對內房企業融資，加強監管影子銀行。

今日，據內媒 從多位信託業內人士了解，指審計署確實在對信託行業進行較大範圍的入場摸底調查，又指審計自今年3月份便有，受疫情影響各地進度不同，有多家於7月底審計結束，採取的是抽查方式，涉20多家信託公司。審查範圍不單是賬目，而是全面的審查，尤其是在業審方面，進行了很詳盡的延伸審計。消息指， 這一輪是針對地方國有控股的信託公司，央企控股、民營資本控股等不在審計範圍之內。

對於市場傳聞此次審計的重點在房地產融資項目，消息人士指因為其所在公司房地產相關業務很少，審計組方面亦未向其公司提出明確的重點範圍，反而是進行非常全面的審計。他認為，此次審計重點是風險防範化解、有關政策落實和國有資產管理情況，不只是針對房地產，預計會對信託下一步的發展出台新政策。

上報高風險地產融資項目

日前，彭博引述消息指，中國審計署要求被調研的信託公司上報高風險地產融資項目，以及下一步的處置計畫。消息預計審計署完成調研後，將向中國高層提交報告，並可能成為決定行業下一步發展方向的重要決策依據。知情人士稱，審計署的檢查仍在進行中，目前尚未得出任何結論。目前，未有信託公司承認有關安排。

內地房地產投資金額龐大，向來是信託公司重要的利潤來源。自多家大型內房債務告急，相關信託產品亦多次傳出兌付風險。

彭博指出，年初以來，包括中融信託、光大信託、五礦信託、平安信託、中航信託和重慶信託在內的信託公司，至少收購了逾十宗恆大等出現違約風險的地產公司的項目股權，通過變身「開發商」來尋求降低損失及化解風險。

（第二版加入內媒報道 多位信託業內人士消息 ）

外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效 觸發反貪調查，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘