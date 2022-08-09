【SPAC上市】匯德收購7841預計下周一掛牌 成本港第3隻SPAC上市公司 入場費115萬元

由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇及巨溢有限公司作為發起人的匯德收購（新上市編號:07841）公布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）形式上市，並預計下周一（15日）於主板上市，計劃發售約1億股特殊目的收購公司股份及5002.5萬份特殊目的收購公司權證。

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上市後匯德收購將成本港第3隻上市的SPAC公司；匯德收購每股特殊目的收購公司股份10元，每手買賣單位的初始價值為115萬元，而每2股特殊目的收購公司股份獲發1份特殊目的收購公司權證；海通國際為獨家保薦人。

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匯德收購主席陳德霖、行政總裁曾璟璇及巨溢分別持有公司股份51%、32%及17%。當中，巨溢由曾璟璇、黃書雅及曾慶淳於2014年共同創立，目前由黃書雅全資持有。

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記者：張以正