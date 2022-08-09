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大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股

股樓投資 20:47 2022/08/09

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大摩發表亞太區策略報告，認為經濟衰退正逐漸取代通脹，成為主導大市的因素。市場風險胃納增加下，焦點亦正由價值股轉向增長股。因此該行建議投資者，增持亞洲或新興市場的優質增長股，並發表優質增長股份名單。其中入圍名單的本港上市股份有12隻，A股更多達18隻，包括貴州茅台(滬：600519)，五糧液(深：000858) 和邁瑞醫療 (深：300760) 等。

【高息股】太古地產首度投資深圳 開設居舍系列酒店  詳情請看【下一頁

大摩推薦優質增長港股名單：

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【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

大摩又指出，美國強勁的就業數據足以支持聯儲局繼續大手加息， 9月加息0.75厘的機會正在增加，以短期計價值股仍有望跑贏，但與此同時亦向市場提供增持增長股的機會。

【騰訊700】騰訊發布 第二代四足機械人Max  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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