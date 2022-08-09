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【商湯20】商湯推AI 象棋機器人、售價1999人幣起　網民嫌產品定位偏門

股市 15:53 2022/08/09

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【商湯20】商湯推AI 象棋機器人、售價1999人幣

AI股商湯科技 （00020） 宣布將推出元蘿蔔（senserot）象棋機器人，管理層在發布會上稱，象棋機器人提供26級棋力難度，適合新手到大師，用家可以通過象棋機器人上堂考取中國象棋協會授權的16至13級棋士等級認書，普通版售價1999元（人民幣，下同），Pro版2499元，會在天貓預先發售。

商湯創新工程院院長、集團副總裁沈徽在發布會稱，元夢卜（senserot）象棋機器人提供棋力闖關、殘局挑戰及對決模式等。商湯更邀請霍啟剛太太、跳水皇后郭晶晶成為首席產品體驗官，郭晶晶透露，她的3個孩子也十分喜歡與象棋機器人下棋，又稱產品為家人帶來科技啟蒙及又可以傳承文化。

商湯科技此前業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車，今次進軍象棋機器人領域，網民明顯不買賬。有觀看商湯象棋機器人發布會直播的網民直言，掃地機器人比象棋機器人更實用，又有網民稱，商湯產品要有更好定位，認為教育雖有市場，但中國象棋很難佔大份額。

圖看網民直播留言

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責任編輯：李哲毅

港股 商湯－W（00020） 智慧城市 天貓 科技產品 郭晶晶 霍啟剛

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