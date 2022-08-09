【中秋優惠】Pinkoi推出2022月圓中秋・美食好禮特集　購買指定類別商品滿$350即減$25　新會員消費滿$500送望月月餅禮盒

一年容易又中秋，設計購物網站 Pinkoi.com 推出 2022 月圓中秋・美食好禮特集，搜羅港台灣特色、新穎創意的中秋禮盒，送禮自用兩雙宜。

由即日起至9月12日於精選品味美食品牌單館滿380元 ，即享免運；即日起至8月21日購買「品味美食」類商品滿350元，結帳時輸入「@earlymoon」即減25元。

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Pinkoi精選月餅：

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另外，近期成為Pinkoi新會員也有「著數」，新會員由8月9日至8月18日期間，首張訂單單筆消費金額滿500元，即送望月「蛋黃白蓮蓉月餅」兩件裝換領券乙張。

活動日期：2022年8月9日至2022年8月18日

參加方法：

登記成為 Pinkoi 新會員

首張訂單單筆消費金額滿500元（不包含運費或金流處理費）

首500名填妥表格的會員

活動流程：

首次於Pinkoi購物之新客戶購買商品滿500元

填妥換領表格（Google Form），於訂單確立後下一個工作天透過通知中心及推播寄出換領表格

於8月9日到「我的獎賞」領取換領券乙張

兌換方法：於8月22日至8月31日期間到指定地點出示換領券，領取禮品

換領地點：Pinkoi 光月秋旅 Pop-up Store香港九龍尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2 樓 Kiosk 52 號

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