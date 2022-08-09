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【芯片大戰】外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效　觸發反貪調查

股市 15:43 2022/08/09

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【芯片大戰】外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效　觸發反貪調查

中美關係近年惡化，美國限制芯片技術流入中國，甚至出手變相禁止華為使用先進芯片。雖然中國近年加強發展半導體產業，但彭博引述匿名「熟悉高層官員思考人士」，中國高層不滿半導體發展進程，持續巨額投資多年，都未能取代美國芯片供應，成為近期多家芯片企業、相關人士受查的導心線。

中國政府投入逾1000億美元資金發展半導體技術，惟內地芯片供應鏈依然依賴入口技術，報道聲稱，中國高層對此相當不滿，而上月審查芯片行業的報告，發展行業誇大進展，許多投資都未能取得成果。

中國半導體行業掀起調查風暴 近月至少3位芯片界高層被帶走調查，可見【下一頁】

事實上，近期多名內地芯片界核心人物受查，已惹起外界關注，如工信部部長肖亞慶、領導半導體投資基金的國家集成電路產業投資基金總經理丁文武，短時間內一同被中紀委受查。

中紀委未披露兩人所涉事項，僅指出肖亞慶涉「違紀違法」，而丁文武涉「嚴重違紀違法」。

另外，正處於破產重組的紫光集團，多名高層近月也多次傳出受查，包括前董事長趙偉國上月傳出被帶走調查。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

 

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【違紀受查】工信部部長肖亞慶涉違紀違法受查　為4年來最高級涉事官員

【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%

編輯：麥德銘

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