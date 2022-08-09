【芯片大戰】中國芯片界反貪風暴、華芯三人墮馬　外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效（第二版）

▲ 【芯片大戰】外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效 觸發反貪調查

內地芯片界刮反貪調查風暴，中紀委周二披露，華芯投資管理3名高層涉嚴重違法而被查，包括華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及投資二部原總經理劉洋。彭博引述匿名「熟悉高層官員思考人士」，中國高層不滿半導體發展進程，持續巨額投資多年都未能減少依賴美國芯片供應，成為近期多家芯片企業、相關人士受查的導火線。

華芯投資管理2014年8月成立，是其後成立的「大基金」國家集成電路產業投資基金的出資方之一。中紀委未有提及杜洋、楊征帆和劉洋所涉何事，僅指屬於黨員的杜洋、楊征帆正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查，而非黨員的劉洋正接受北京市監委監察調查。

於上交所科創板上市、市值逾900億人民幣的中微公司（滬：688012）公告，楊征帆為公司董事，因應受查事件而無法正常履職，但強調對方不參與日常經營管理，不對公司經營、財務產生影響。

「華芯投資管理有限責任公司-國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司」持有中微公司3.96%股權，為公司流通股單一最大股東。

外電：中國高層官員不滿千億美元投資芯片 成效不彰

中美關係近年惡化，美國限制芯片技術流入中國，甚至出手變相禁止華為使用先進芯片。

中國政府投入逾1000億美元資金發展半導體技術，惟內地芯片供應鏈依然依賴入口技術，彭博報道稱，中國高層對此相當不滿，而上月審查芯片行業的報告，發現行業誇大進展，許多投資都未能取得成果。

事實上，近期多名內地芯片界核心人物受查，已惹起外界關注，如工信部部長肖亞慶、領導俗稱「大基金」國家集成電路產業投資基金總經理丁文武，短時間內一同被中紀委調查。

國家集成電路於2014年出立，由財政部、國開金融、中國煙草、北京亦莊、中國移動等出融，首輪出資1300億元人民幣，也是中芯國際 （00981） 主要股東之一。

中紀委未披露兩人所涉事項，僅指出肖亞慶涉「違紀違法」，而丁文武涉「嚴重違紀違法」。

另外，正處於破產重組的紫光集團，多名高層近月屢傳受查，包括前董事長趙偉國上月傳出被帶走調查。

（第二版加入中紀委、中微公司公告）

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編輯：麥德銘