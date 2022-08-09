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【港元定存】港元定存高息王6厘 4招賺盡定存息兼銀債4厘保底息

15:37 2022/08/09

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港元定期存款高息王享6厘。

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專攻60歲或以上老友記的銀債，金管局快將公布開售詳情，由於今年政府把俗稱長者iBond的保底息加碼至4厘，專家指，即使面對加息周期，銀債因保本賺息，實屬必抽之選，且忠告4大貼士，避險族免錯失至少可穩賺逾千元的良機，包括：

瞓身認購 冀穩賺高息

（1）盡用閒資瞓身認購：雖然市面上不乏港元定期存款年息超越4厘，由集友提供的7天港元定存，更有冠絕全城的6厘年息，但全屬短存。

至於滙豐（HSBC）1個月港元定存也有5厘年息，但附帶條件較多，指定理財戶先參加旗下交易薈，成功完成股票買賣交易，再開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，期內賺息約1.6萬元。同樣，中銀香港 （02388） 向特選戶給予1年存息2.4厘，起存額須300萬元。

再參考港元定存高息王集友的6厘年息，門檻為5萬元，如以封頂額500萬元計，7天速賺約5700元利息。反觀，長者若抽中一手（每手1萬元）銀債，每年穩袋400元利息，3年共袋1200元。倘以去年最多獲派14手計，每年賺息5600元，全期收息16800元。

精明長者不妨把閒資敍造超短存，先賺定存息，稍後才重注銀債，宜申請14萬元（即14手），博全中及兩邊賺息。

（2）以新換舊：銀絲族若較手緊，可動用的閒資不多，若手上仍持有包底息僅兩厘的iBond （04246） ，不妨先沽為快。盡管這官債的二手價早已跌穿100元底價，今天（8月9日）暫報98.2元，可是，捧場客已收了兩次息，蝕讓有限，且以銀債保證年回報高達4厘，棄舊迎新仍除笨有精。再者，另一明年才到期的iBond （04239） ，今報98.8元，也可善價套現，轉吼銀債。惟派息較iBond高、有2.5厘的綠債 （04252） ，宜繼續持有。

宜採長者人海戰術 博獲派更多銀債

（3）零成本穩袋千元：市場料券商與銀行各出奇招谷客，老人家毋須心急，首天第一時間即撲入飛，以免銀行鎖資約兩到三周。倒不如靜待各業界推出的着數，尤其是經紀行普遍允許不付分文先申購，及至獲悉分派結果時才找數，手緊族可善用游資，例如先開立短期定存或炒股等。

（4）採人海戰術：長者夫婦應分開兩人各自入票，而非採聯名戶口。要是家中有4大長老（老爺奶奶及岳父岳母），更要採大包圍招數，博人人有份，分派更多。畢竟素來以超高息搶客的富邦，昨天（8日）已連環減港元、美元及人民幣定存息，且把門檻從50萬元，大幅倍增至100萬元，足證加息周期中，定存息未必跟加。

此外，政府把第7批銀債的發行額從350億元加碼至400億元，上限為450億元；而保底息更由過往的3.5厘提高至4厘，明顯向長者派糖。

另方面，比併港元定存的中長息，皆輸蝕給銀債的保底息，一年存息最高是華僑永亨的3.18厘，半年期年息富邦剛減0.1厘至2.8厘，兩年期年息則以招商永隆的2.8厘居首。

然而，提醒好息族，銀債按半年的通脹水平定浮息回報，但5位專家皆預期今明兩年本港的消費物價指數遠低於4%，市料銀債無法取得浮息計價的更高回報。

那邊廂，一個月拆息5連升，今天報1.54厘；半年期也突破3厘。而金管局今晨再接錢逾29億元，銀行總結餘跌穿1300億元，明天（10日）僅1261.98億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

iBond 通脹債券 通脹 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 集友銀行 銀色債券 財富及退休規劃 港元定期存款 定期存款

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