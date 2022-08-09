【ET講股通】孫運喜：空歡喜（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數低開6點報20039點，早段跌至19856點有支持，及後在地產股及阿里巴巴 （09988） 造好下，大市倒升逾200點。財政司司長辦公室澄清，未有放寬物業印花稅的計劃，地產股午後升幅收窄。恒指尾市跌穿2萬關，暫報19989點，跌56點，成交僅737億元。大市彈高回軟空歡喜一場，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：24 - 港股今日市況速覽

01：24 - 東方海外 （00316） 、創科實業 （00669） 累市 息率抽升不利科技股

02：25 - 中國聯通 （00762） 業績靚 中移動 （00941） 公布業績前造好撐市

03：00 - 恒指期貨料收市偏向低位 或再試今日低位19952點

04：11 - 市傳內地客買港樓放寬雙重印花稅 地產股炒上

06：11 - 財政司澄清未有放寬物業印花稅計劃 地產股明顯回順

08：10 - 美股7月份錄得兩年來最大單月升幅 市場憧憬美國企業可抵受通脹壓力

08：55 - 經濟數據差聯儲局或放慢加息步伐

09：30 - 大摩估計企業前景差 利潤率收縮對美股不利

11：34 - 明晚美國公布消費物價指數 外圍因素對港股添壓力

12：12 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 走勢點睇？45元有貨上望咩位？

15：35 - 觀眾問股：中移動 （00941） 係咪杯與柄形態，49元有貨上望咩位？

21：39 - 觀眾問股：越秀房產信託基金 （00405） 2.51元係咪入市時機？

24：55 - 期指、港股收市市況速報

27：45 - 潛力股推介：新鴻基地產 （00016）

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**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌42點，收報20003點，大市總成交821億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，東方海外 （00316） 跌6%，創科 （00669） 跌3.1%，恒生科指亦跑輸大市。猶幸中資電訊股力撑，地產股也造好，新世界 （00017） 升2.5%，新地 （00016） 升2.1%。

據報行會召集人葉劉淑儀表示，擬取消內地人購買本港物業的雙重印花稅，地產股炒上，惟消息最終被財政司否認，空歡喜一場。不過，葉劉透露防疫措施有望在11月放寬，利好本地經濟股。

然而，外圍不明朗因素依舊。美股上月升幅創兩年多以來單月最大，市場人士開始變得審慎。大摩指企業前景與股價表現背道而馳，看淡未來盈利，料熊市反彈快將完結；高盛看法相近。摩通大好友Kolanovic亦稍為轉口風，認為應適度減持美股。

展望後市，恒指料續在保歷加通道中軸以下爭持，靜待明晚美國通脹數據揭盅。

潛力股可留意新地，股價升2.1%至95.7元，技術走勢轉好。政府放寬入境隔離政策，加上消費券推出，利好商場營運商。可待回落至90元吸納，看100元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰銀娛、中移動、越秀房託。立即觀看】

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