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【ET講股通】孫運喜：空歡喜（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:53 2022/08/09

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恒生指數低開6點報20039點，早段跌至19856點有支持，及後在地產股及阿里巴巴 （09988） 造好下，大市倒升逾200點。財政司司長辦公室澄清，未有放寬物業印花稅的計劃，地產股午後升幅收窄。恒指尾市跌穿2萬關，暫報19989點，跌56點，成交僅737億元。大市彈高回軟空歡喜一場，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3323405

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走  芯片股捲土重來？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌42點，收報20003點，大市總成交821億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，東方海外 （00316） 跌6%，創科 （00669） 跌3.1%，恒生科指亦跑輸大市。猶幸中資電訊股力撑，地產股也造好，新世界 （00017） 升2.5%，新地 （00016） 升2.1%。

據報行會召集人葉劉淑儀表示，擬取消內地人購買本港物業的雙重印花稅，地產股炒上，惟消息最終被財政司否認，空歡喜一場。不過，葉劉透露防疫措施有望在11月放寬，利好本地經濟股。

然而，外圍不明朗因素依舊。美股上月升幅創兩年多以來單月最大，市場人士開始變得審慎。大摩指企業前景與股價表現背道而馳，看淡未來盈利，料熊市反彈快將完結；高盛看法相近。摩通大好友Kolanovic亦稍為轉口風，認為應適度減持美股。

展望後市，恒指料續在保歷加通道中軸以下爭持，靜待明晚美國通脹數據揭盅。

潛力股可留意新地，股價升2.1%至95.7元，技術走勢轉好。政府放寬入境隔離政策，加上消費券推出，利好商場營運商。可待回落至90元吸納，看100元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰銀娛、中移動、越秀房託。立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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