【銀行定存】花旗蔡惠琳：定存高息情況料可多持續約半年

▲ 包括花旗在內的銀行近月紛以高息吸引定存資金。

美國加息帶動整體息口環境走高，銀行近月紛紛上調定存息率吸資，花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳預期，定存利率仍有輕微上升空間，相信高息情況可多持續約半年。

▲ 花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳預期，定存利率仍有輕微上升空間，相信高息情況可多持續約半年。

花旗12個月港元存款年利率周初已升至2.5厘，12個月美元存款年利率更達3.2厘之上。蔡惠琳笑言，該行美元定存是「蝕本都做」，又指在存息近幾個月顯著走高下，客戶一改以往傾向選擇3個月或以下定存的偏好，將短期定存調動至長期定存。與去年底比較，截至今年6月底止，該行6個月以上定存額急升25倍。

建議客戶增加投資組合內債券比例

花旗香港上半年整體存款額按年有單位數增長、定存額也大增8成，息口上升更帶動該行上半年淨利息收入按年錄雙位數升幅。被問到定存息口未來走勢，花旗料美國今年餘下時間再加息3次，蔡惠琳相信定存息率仍未見頂。惟在歐美主要經濟體12至18個月內有衰退風險下，美國加息周期料提早完成，意味銀行難以持續提供高息存款。即使定存息率仍有上升空間，但過去幾個月的升幅料難重演。她預計，銀行提供高定存息的現象僅能多維持半年，建議客戶增加投資組合內債券比例。

受疫情影響、環球地緣政治因素，連同美國展開加息周期，蔡惠琳承認該行上半年經營環境具挑戰性，惟期內花旗香港財富管理業務表現仍強靱。截至今年6月底止，該行整體資產管理規模（AUM）按年微跌約2%。首季高端客戶增長受疫情衝擊但第二季有所改善，Citigold或以上高端客戶群數目按季錄逾兩成增幅。她表示，集團目標是下半年AUM較上半年有單位數增長，冀全年AUM有輕微增長。

將增設Citibank Global Wallet自動增值功能

至於去年9月推出的跨境理財通，蔡惠琳指今年第二季開戶人數是推出以來最踴躍季度，因與合作夥伴廣發銀行建立了默契，以及受推廣活動帶動。展望未來，蔡惠琳透露花旗未來會增設Citibank Global Wallet自動增值功能及電匯追蹤平台，並計劃第4季增設財富管理中心。

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記者：余倩敏