【投資分析】瑞銀：中國經濟復甦之路曲折　看好數位經濟、消費服務等行業

在各國央行大幅升息之際，全球經濟增長持續放緩，與此同時美元走強、大宗商品價格居高不下以及中國房地產市場形勢為亞洲帶來更多挑戰。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表「投資亞太」報告，預計中國的政策措施應能遏制停貸事件的蔓延並帶動經濟活動在未來幾個月反彈，同時收益率變得更具吸引力。瑞銀認為諸多領域都存在機會，包括中國股票市場、各項收益策略、整個大宗商品和貨幣資產類別以及智慧出行行業。

聚焦可持續增長行業

瑞銀稱，鑒於目前亞洲的收益率水平頗具吸引力，他們認為收入型策略能提供較好的風險回報。就總體中國股市而言，其重申2022年下半年中國經濟的復甦之路將是曲折而不平坦的觀點。繼房地產問題導致市場在近期下跌後，中國股市的下一個正面催化劑可能是有證據顯示財政刺激和貨幣政策開始對實體經濟發揮作用。即將拉開序幕的財報季若顯示企業下半年的盈利指引樂觀，也有望提振市場信心。

瑞銀的投資聚焦於估值有吸引力，而且在經濟溫和增長以及「動態清零」防疫政策下能實現可持續、可預見增長的個股和行業。瑞銀看好數位經濟、消費服務以及非必需消費品行業中的龍頭公司，以及汽車零件、電動汽車供應鏈的領軍企業和可再生能源行業營運商。

全球經濟放緩程度仍不明朗，鑒於目前亞洲頗具吸引力的收益率水平，瑞銀認為收入型策略能提供較好的風險回報。瑞銀看好精選分紅股、短存續期投資級債券和部分不動產投資信託（REIT）等策略。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

亞洲IT供應鏈供應過剩

瑞銀認為，全球增長放緩為本已承壓的亞洲IT供應鏈再添一大利空。在此背景下，他們繼續對韓國股票保持謹慎，並在半導體類股精挑細選。尤其看好晶圓代工龍頭，因為在供應緊張的情況下，其長期協議違約的風險相對可控。

由於終端需求前景存在變數，硬體（個人電腦/存放裝置）和電子元件的獲利預測仍面臨進一步下調的風險。此外，隨著供需動態惡化，二線晶圓代工廠在2023 年可能面臨挑戰。繼連續兩年產能吃緊後，瑞銀認為該行業產能擴張的速度可能會快於需求，進而導致供應過剩。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

亞洲房地產面三大壓力

瑞銀指，亞洲房地產市場面臨三大壓力：中國大陸的「停貸」風波、不斷上漲的全球利率以及政府的房價降溫措施。

瑞銀預計相關情況將得到控制，但近期房地產銷售和投資增長可能面臨進一步的壓力。在基準情景下，隨著近期問題塵埃落定，政策支持措施將最終推動房地產市場活動在第四季復甦。

新加坡方面，儘管政府採取措施為市場降溫，但房價漲勢不停。去年私人住宅價格上漲了10.6%，今年上半年進一步攀升了4.2%。

鑒於目前勞動力市場和家庭資產負債表都十分強勁，同時家庭債務佔GDP 的比重也在持續下降，我們並不認為新加坡房地產市場存在系統性風險。儘管如此，如果房價繼續加速上漲，政府可能會推出進一步的降溫措施。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠