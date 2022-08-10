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【招聘攻略】能源管理工程師　需「以人為本」提出創新方案

科技 11:45 2022/08/10

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施耐德電氣香港區總裁趙啟文認為，技術和商業知識都是不可或缺，更要懂得以顧問式銷售技巧，促成產品銷售。（施耐德電氣）

科技界鬧人才荒，新世代人才甚難求。根據人力資源解決方案供應商Airswift及求職顧問Energy Jobline最近發表的報告，能源管理和機械工程行業正面臨熟練技術工人的短缺。

在加薪以外，對新人的需求亦高。能源管理行業的工程師，要有何技能，又有何發展空間？施耐德電氣香港區總裁趙啟文認為，技術和商業知識都是不可或缺，更要懂得以顧問式銷售技巧，促成產品銷售。

【人才難求】5招滿足員工期望　增加員工體驗

他指出，在技術知識層面上，工程師需要掌握及理解不同的工程理論和應用相關技能，同時要與時並進，對現有和新興技術領域有深入了解，包括物聯網、人工智能、大數據等。

掌握技能   具設計思維分析力

其次必須具備設計思維，利用「以人為本」的思考模式，提出有效解決問題、改善生活質素的創新方案。第三是具備分析能力及解難能力，能對工程項目進行有條理的分析，從而找出項目的不足之處及不斷構思改良方案。

趙指出，施耐德電氣發展策略的核心是建立可持續發展的業務，所以即使已有工程技術相關學歷，但亦需具備可持續發展的相關知識，包括可再生能源、清潔科技（CleanTech）、能源管理、循環經濟等。

負責專案管理的工程師也需協調整個商業流程，與客戶接洽，為他們提供諮詢服務及跟進專案進度，因此需具備專案管理技巧及基本的商業知識，包括由規劃以至有效管理預算等。

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同時，工程師亦需要了解並分析客戶的需要，運用其銷售概念及顧問式銷售技巧與客戶溝通，促成產品銷售，發揮產品專家的顧問角色。

除以上「硬技能」外，「軟技能」也相當重要。趙啟文稱，他看重人才的人際關係與溝通技巧，包括善於聆聽、表達能力、談判技巧及語言能力，而工程師更需要具備提供數據分析及舉例佐證的能力。

他強調，能源管理行業的科技發展一日千里，因此時刻抱有好奇心，堅持不斷學習的心態是非常關鍵。這樣創意及創作力才能不斷推陳出新，創造出有效提升生活質素的科技項目。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：陳卓賢

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