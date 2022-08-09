▲ 【GOOG】Google美國數據中心變電站爆炸、3人受傷 Google搜尋功能曾短暫出錯

Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下 位於美國愛荷華州 Google數據中心，當地時間周一（8日）早上11時59分發生爆炸。 事件造成3名電工受傷送院，事故原因仍在調查中。據DownDetector數據，有美國、英國以至新加坡、台灣用戶，於美東時間周一晚上9時表達Google搜尋功能出錯，暫未知兩項事故有否關連。

外電指出，當時3名電工在數據中心大樓附近一個變電站工作時，發生電氣爆炸。

Google 證實是次意外，並強調所有員工健康和安全為公司首要任務，現正與合作夥伴和當地政府合作，徹查事件並提供必要的援助。

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