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【GOOG】Google美國數據中心變電站爆炸、3人受傷　Google搜尋功能曾短暫出錯

股市 15:29 2022/08/09

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【GOOG】Google美國數據中心變電站爆炸、3人受傷　Google搜尋功能曾短暫出錯

Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下位於美國愛荷華州Google數據中心，當地時間周一（8日）早上11時59分發生爆炸。事件造成3名電工受傷送院，事故原因仍在調查中。據DownDetector數據，有美國、英國以至新加坡、台灣用戶，於美東時間周一晚上9時表達Google搜尋功能出錯，暫未知兩項事故有否關連。

外電指出，當時3名電工在數據中心大樓附近一個變電站工作時，發生電氣爆炸。

Google證實是次意外，並強調所有員工健康和安全為公司首要任務，現正與合作夥伴和當地政府合作，徹查事件並提供必要的援助。

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記者：宋佩恩

美股 美國 Google Alphabet Alphabet（美：GOOG）

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