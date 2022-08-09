【供應鏈亂局】空中巴士7月客機交付遜預期　供應鏈問題影響引擎組裝

▲ 客機製造商空中巴士（Airbus）日前確認7月份的客機交付數量遜於預期。(法新社圖片)

客機製造商空中巴士（Airbus）日前確認7月份的客機交付數量遜於預期，原因是供應鏈阻滯令客機引擎未能如期完成，但另同時確認了來自中國的大宗客機訂單，可望提振業務表現。

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早前空中巴士與卡塔爾航空出現客機製造質素爭議，影響兩公司之間的客機訂單取消，近日空中巴士表示7月份的客機交付數量僅46架，低於6月的60架及2021年7月的47架。上個月該企已經調低今年度的總交付數量從720架改為700架，原因是供應鏈未能提供足夠的引擎。截至7月為止，空中巴士交付343架噴射客機，扣除因俄烏戰事制裁而中止交付俄航2架A350客機後總數為341架。

另一方面，空中巴士亦撤銷俄羅斯航空對該兩架噴射客機的訂單，轉而向土耳其航空出售。另宣布已取消俄羅斯航空公司另外四架A350訂單。並透露有中國的國企航空公司訂購近300架客機，加上之前法恩堡國際航空展的訂單。今年截至目前為止，經調整取消訂單後空中巴士已賣出656架客機，但尚未包括與卡塔爾航空有關的訂單取消情況。

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責任編輯:王浩賢