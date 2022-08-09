  • 26°C
香港時間 : 2022809日 (二) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

iMTV＋ 19:30 2022/08/09

分享：

分享：

其他股評時段:

01:13 葉劉評論放寛內地人買樓印花稅令大市抽升
03:38 科指仍跌
05:37 2萬點或有爭持 19178點為下一個支持
06:50 市寛顯示投資者仍在觀望
11:08 美國加息因素
15:20 內地GDP及PMI數據又成憂慮？
18:20 內地動態清零或影響經濟
19:57 內房風雲影響上下游企業
22:10 00700 騰訊
25:15 01801 信達生物
31:00 01083 港華智慧能源
34:13 02130 嘉泓物流
38:03 02333 長城汽車
44:55 00916 龍源電力
49:56 00405 越秀房產信託基金
54:00 01299 友邦保險
1:00:45 00020 商湯

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計
2022/08/02
【溫股知新】港股又破位 部署要諗計
【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息
2022/07/26
【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息
【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇
2022/07/19
【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇
【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點
2022/07/12
【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點
【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識
2022/07/05
【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識
汽車 電力 基金 GDP 印花稅 加息 運輸 美國 信託基金 PMI

上一篇文章

【新股IPO】檸萌影視9857明日掛牌 暗盤收報27.05元 較招股價跌2.5%

下一篇文章

【職場熱話】00後下屬拒絕Whatsapp傾公事 上司狠批不懂人情世故 打工仔解釋「擺明不想放工後被騷擾」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款