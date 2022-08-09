【告別老字號】百年老店蓮香樓結業　今年還有甚麼餐廳捱不下去？

▲ 今年有很多老字號不敵經營壓力而結業。（資料圖片）

蓮香飲食集團昨晚凌晨在社交網站公布，蓮香樓及蓮香棧於周一正式結業。作為本地百年老店，蓮香樓、蓮香棧是香港碩果僅存的傳統酒樓，仍有點心車、大水煲。不過，蓮香飲食集團亦指，上環蓮香居仍會繼續營業，提供傳統點心美食。其實除了蓮香樓外，自疫情爆發後，有很多老字號面臨經營壓力，因而結業。

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鴻福海鮮四季火鍋

該店位於土瓜灣，開業至今逾30年。特點是其獨特的炭爐火鍋兼燒烤，更是電影《無間道2》的取景地之一。不過，該店已於6月底結業，有指是老闆退休、亦有指是其炭爐不獲許可續牌。

快樂餅店

擁有45年歷史、座落在灣仔區的快樂餅店已於8月結業。倒閉前夕吸引大量街坊排隊，更有不少客人是特意跨區前往。招牌食品包括每日新鮮出爐的奶油筒、紅豆沙翁、雞尾包、蛋撻等。

美都餐室

屹立72年的美都餐室未有正式宣布結業，不過該店早前在門外貼上告示：「人生有幾個十年，不經不覺，美都餐室喺呢個地方已經渡過咗七十二年，就比佢喺呢個時候放鬆吓心情，喺呢個moment唞唞氣。要記住，過了今天，再有一天，仲有幾個十年」；並向食客告別。

美味廚

開業超過40年的美味廚，主打上海菜，例如排骨菜飯、菜肉雲吞、酸辣湯等。雖然位置在於貴租的銅鑼灣，但仍然被街坊評為平實之選，成為街坊的平民飯堂。

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責任編輯：葉泳珊