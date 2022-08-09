  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 14:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【告別老字號】百年老店蓮香樓結業　今年還有甚麼餐廳捱不下去？

商業 14:20 2022/08/09

分享：

分享：

今年有很多老字號不敵經營壓力而結業。（資料圖片）

蓮香飲食集團昨晚凌晨在社交網站公布，蓮香樓及蓮香棧於周一正式結業。作為本地百年老店，蓮香樓、蓮香棧是香港碩果僅存的傳統酒樓，仍有點心車、大水煲。不過，蓮香飲食集團亦指，上環蓮香居仍會繼續營業，提供傳統點心美食。其實除了蓮香樓外，自疫情爆發後，有很多老字號面臨經營壓力，因而結業。

【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖

鴻福海鮮四季火鍋
該店位於土瓜灣，開業至今逾30年。特點是其獨特的炭爐火鍋兼燒烤，更是電影《無間道2》的取景地之一。不過，該店已於6月底結業，有指是老闆退休、亦有指是其炭爐不獲許可續牌。

快樂餅店
擁有45年歷史、座落在灣仔區的快樂餅店已於8月結業。倒閉前夕吸引大量街坊排隊，更有不少客人是特意跨區前往。招牌食品包括每日新鮮出爐的奶油筒、紅豆沙翁、雞尾包、蛋撻等。

美都餐室
屹立72年的美都餐室未有正式宣布結業，不過該店早前在門外貼上告示：「人生有幾個十年，不經不覺，美都餐室喺呢個地方已經渡過咗七十二年，就比佢喺呢個時候放鬆吓心情，喺呢個moment唞唞氣。要記住，過了今天，再有一天，仲有幾個十年」；並向食客告別。

美味廚
開業超過40年的美味廚，主打上海菜，例如排骨菜飯、菜肉雲吞、酸辣湯等。雖然位置在於貴租的銅鑼灣，但仍然被街坊評為平實之選，成為街坊的平民飯堂。

【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機

【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛
今日
【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛
【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖
今日
【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖
【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機
今日
【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
2022/08/08
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他

你可能感興趣

【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛
今日 11:00
【電子消費券】7月消費市道淡靜　二輪消費券帶動氣氛
【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖
今日 13:03
【消費飲食】傳統燒製鯛魚燒再起關注　食家愛分天然或養殖
【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機
今日 13:30
【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機
裁員 餐廳情報 酒樓 疫情 美食 退休 結業 燒烤 火鍋 灣仔

下一篇文章

【時移世易】小型數碼相機漸被淘汰　生產商改攻高價無反相機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【入境檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商
【入境檢疫3+4】貿發局歡迎放寬入境檢疫限制　5大工作重點助港商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款