【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面

俄羅斯與烏克蘭曾於3月時在和談方面取得進展，但往後再無更多消息。俄羅斯政府表示，現時不具備條件，讓總統普京與烏克蘭總統澤連斯基舉行最高級別會談。俄國亦促請烏軍，停止攻擊核電廠。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（8日）被問及，如何看待土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）提出的俄烏和談斡旋。他回應表明，只有俄烏談判代表團完成工作，雙方才可能繼續和談。

佩斯科夫批評烏方代表團在和談上愈走愈遠，暫時沒有任何進展。至於普京（Vladimir Putin）與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面一事上，佩斯科夫表明現階段未有足夠條件讓兩人會談。

同時，佩斯科夫要求西方國家向烏克蘭施加壓力，阻止烏方繼續進攻位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠，並指有關軍事行動極度危險。烏克蘭與俄羅斯同樣指摘對方襲擊核電廠。

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責任編輯：吳漢培