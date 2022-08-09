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財政司澄清無計劃放寬物業印花稅　葉劉淑儀：豁免內地人雙重印花稅僅新民黨建議

股樓投資 13:58 2022/08/09

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行政會議召集人葉劉淑儀接受傳媒訪問時指，考慮免除中國買家購買香港物業的雙倍印花稅。不過，財政司司長辦公室發言人其後指：「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」

其後葉劉淑儀澄清，指有關建議純屬新民黨意見，並將會於《施政報告》諮詢期提出。她續說，新民黨一直收到中國來港專才的訴求，他們希望在未取得永久居留權前，可與香港居民一樣豁免繳付雙重印花稅，認為有關建議可增強中國專才對港歸屬感，亦是較公平的做法。

值得留意的是，葉劉淑儀及政府未澄清前，地產股率先受惠，而代理界都支持政府免除中國買家的雙倍印花稅，認為可令樓市市道好轉，並建議政府要因時制宜調整辣招，讓樓市重返正常市場機制。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 印花稅 葉劉淑儀

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