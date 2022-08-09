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【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求

環球社會熱點 14:11 2022/08/09

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新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各大藥廠均加緊研發針對Omicron的疫苗。德國藥廠BioNTech日前表示，預計最早10月開始交付兩款Omicron新冠疫苗，相信可趕及應付秋季接種加強劑的需求。

英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度 【下一頁】

BioNTech與輝瑞（Pfizer）上月向歐洲藥品管理局（EMA）提交一款針對Omicron亞變種BA.1的新冠疫苗，正等待EMA批准使用。另一款獲美國食品藥物管理局（FDA）推薦、針對Omicron亞變種BA.4及BA.5的疫苗，亦於本月開始臨床試驗。

BioNTech周一（8日）宣布，最快10月起交付兩款Omicon疫苗，相信能趕及獲藥品監管部門批准前交付，應對接種加強劑需求。

拜登連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉 【下一頁】

BioNTech第二季度收入及淨利潤均分別為32億歐元（256億港元）和16.72億歐元（133.8億港元），按年下降約40%。

BioNTech表示，Omicron疫苗有助刺激第4季度需求，重申對全年疫苗收入預期為130億歐元（1,040億港元）至170億歐元（1,360億港元），但低於去年190億歐元（1,520億港元）。

BioNTech承認，天然氣短缺為疫苗生產帶來不確定性，預計短期影響不會生產進度，正採取措施降低能源風險。

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責任編輯：郭麗明

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