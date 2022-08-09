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【科企裁員】Snap據報計劃裁員　擬推家長管理工具、可看子女有何交談對象

股市 15:27 2022/08/09

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【科企裁員】Snap據報計劃裁員　擬推家長管理工具、可看子女有何交談對象

多家美國科企傳出裁員，外電《The Verge》引述消息指，社交平台Snap（美：SNAP）正處籌備裁員，但目前未定出裁員範圍和規模。Snap最新有約6,000多名員工，Snap上季業績遜預期且未再指引盈利水平，令股價業績後當日大跌39%。

Snap昨日收報10.43美元，較上月低26%。

Snap父母管理功能需先通過子女同意

業務方面，繼Instagram於3月推出「家庭中心」後，Snap擬推出自家家長控制工具，讓父母可看到青少年子女交談對象，但不能看見談話內容。Snap信息產品主管Jeremy Voss指出，新功能目的是為提高安全性同時保護自主權及私隱。

透過新功能，父母可邀請子女加入Snapchat的家庭中心，需經過子女同意後，父母才能查看其朋友列表、過去一周內曾發信息對象，及秘密舉報任何相關賬戶。

Snap表示，未來幾個月計劃推出更多功能，包括當青少年濫用行為，向其父母發出通知。

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記者：宋佩恩

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