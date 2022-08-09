▲ 【科企裁員】Snap據報計劃裁員 擬推家長管理工具、可看子女有何交談對象

多家美國科企傳出裁員，外電《The Verge》引述消息指，社交平台Snap（美：SNAP）正處籌備裁員，但目前未定出裁員範圍和規模。Snap最新有約6,000多名員工，Snap上季業績遜預期且未再指引盈利水平，令股價業績後當日大跌39%。

Snap昨日收報10.43美元，較上月低26%。

Snap父母管理功能需先通過子女同意

業務方面，繼Instagram於3月推出「家庭中心」後，Snap擬推出自家家長控制工具，讓父母可看到青少年子女交談對象，但不能看見談話內容。Snap信息產品主管Jeremy Voss指出，新功能目的是為提高安全性同時保護自主權及私隱。

透過新功能，父母可邀請子女加入Snapchat的家庭中心，需經過子女同意後，父母才能查看其朋友列表、過去一周內曾發信息對象，及秘密舉報任何相關賬戶。

Snap表示，未來幾個月計劃推出更多功能，包括當青少年濫用行為，向其父母發出通知。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

相關文章：

【美股焦點】Salesforce據報關閉香港辨事處及裁員數十人 傳中國分部解散並交由阿里巴巴接管中港銷售

【裁員潮】甲骨文據報已開始在美國裁員 此前報道指考慮全球裁員數千人

【美企業績】Snap開市後跌幅擴大至35% 次季虧損超預期 宣布放慢招聘、5億美元回購計劃

【美股焦點】Snap CEO警告盈收遜預期兼放慢招聘 績後股價跌近四成

記者：宋佩恩