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澳航要求高層協助搬行李 紓解人手短缺

環球社會熱點 13:49 2022/08/09

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澳洲等國因新冠肺炎疫情緣故，航空業現時仍人手不足。澳洲航空宣布，高層職員將在未來3個月內協助搬運行李。澳洲航空表示，高層職員將分擔地勤人員工作，屬公司應急計劃的一部分。但澳洲航空在內部文件中承認，仍在招募參與計劃的員工。

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澳洲航空宣布，高層職員可擔任為期3個月的行李搬運工，作為企業應對勞動力短缺的應急計劃一部份。澳航行政總裁休斯（Colin Hughes） 在一份內部備忘錄中表示，計劃需要100名管理人員參與，現正招募感興趣的員工。

休斯表示，有興趣參與員工可回覆相關意向書，將在接受培訓後，被安排至悉尼及墨爾本機場的停車坪工作。相關計劃將從8月中起開始，參加計劃員工需支援企業地勤合作夥伴，負責掃描分類及運送行李。休斯強調，不會視員工選擇擔任相關角色為理所當然之事。

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澳航在封城期間解僱逾1,600名行李搬運工人，並將相關服務外判，但其後被澳洲聯邦法院裁定相關做法違法，澳航表示會對裁決上訴。

澳航近期因航班延誤、取消、機場需大排長龍等問題，收到大量投訴。澳航表示將從下月起減少航班數目，並僱用更多員工。澳航發表聲明承認，近期營運表現未達顧客期望，並透露自復活節以來共有約200名總部員工在機場提供協助，強調正盡力改善表現。

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責任編輯：李俊儀

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